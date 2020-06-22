南投市圖書館「樂齡健康講座」　推廣成立「健康老化照護班」

▲南投市公所及市立圖書館在鳳山及鳳鳴社區，舉行樂齡健康講座，邀請講師講授防治失智照護。（圖／南投市公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市公所市立圖書館22日及23日分別在鳳山活動中心與鳳山社區發展協會、鳳鳴社區活動中心與鳳鳴社區發展協會，舉辦109年公共圖書館多元閱讀推動「樂齡健康講座」，邀請講師講授「防治失智照護班（鳳山班）、健康老化照護班（鳳鳴班）。

南投市市長宋懷琳表示，適逢端午節前夕，規劃今日的活動，為社區長輩舉辦有益身心健康的講座，深具意義，讓長輩增加瞭解高齡長者在平時要多注意自身健康，幫助提早發現症狀，提早治療，除了照顧自己外，也可以注意同為長者的鄰居健康情形，發揮鄰里守望相助，相互照顧的功能。

市立圖書館表示，鳳山及鳳鳴社區65歲以上人口所佔比例，高達25％及27％，而依據世界衛生組織之定義，65歲以上人口超過20％，則為「超級高齡社會，目前2社區即是如此。

受到少子女化影響，高齡社區的家庭成員數逐年減少，老年人口增加的趨勢不可避免，社區陪伴的角色愈加重要。市圖希望社區的長輩，多多參加社區的活動，社區有規劃相關的課程。可使長輩發揮專長，讓社區的活動更多元，讓生活充實且充滿幸福與快樂。

鳳山社區藍宏仁理事長、鳳鳴社區陳信利理事長表示，在鳳山及鳳鳴辦理樂齡健康講座，讓長者學習預防疾病與養生之道，長者學員將所學應用到實際日常生活中，獲得知識也增進健康。感謝市長參與社區活動，更謝謝市長重視社區長輩，讓社區更有能力來共同照顧長輩，推動幸福的南投市。

隨手拍都是美照

【更多新聞】

哪裡涼快！哪裡去！ 「清境清涼一下」風起飛羊活動開幕

雙龍七彩吊橋開幕「部落嘉年華」迎賓 交通紓導管制「報你知」

「預購票逾3萬張」雙龍七彩吊橋啟用 部落觀光嘉年華熱鬧滾滾

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣