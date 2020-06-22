陸專家：北京疫情進入「平穩期」　新增確診數「維持一定數字」

▲北京疫情復燃，各區展開大規模檢測。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京21日新增9起新冠肺炎確診病例，為第二波疫情大量爆發以來，首次單日新增病例數降至個位數。大陸國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家吳浩表示，北京即將進入「平穩期」，每天新增確診的人數維持在一定的數字。

吳浩指出，「平穩期」就是「控制期」，它並不意味著沒有新病例的發生，而是前期做的一些核酸檢測結果逐步出來，發病的人數會維持並且持續一段時間，但是是在控制範圍之內發病的，「也就是說，我們已經知道他們在哪、他們是誰，而不要單純看數字具體增加多少。」

吳浩認為，以潛伏期的角度來分析，這樣的情況估計不會超過本周，「傳染病規律就是只要把傳染源控制了，傳播鏈阻斷了，它可能出現一個數字斷崖式的下降，這從武漢的經驗就可以看出來，2月19日武漢新增確診病例就為千人以下，20日就實現了300多例，很快就到了100多例，從相關的曲線圖上就能看出來。」

吳浩還說，北京這次強調的是精準的封控原則，並不是把所有中風險地區的小區都封了，「當時武漢實施小區封閉管控是在特定條件、特定時期，大家對病毒不熟悉，所以按下了『暫停鍵』，現在幾個月過去了，我們有很多好經驗和模式可以運用，因此不會搞大水漫灌、一封了之。」

吳浩強調，北京此次的疫情發現得早，到目前為止沒有看到社區性的擴散性傳播，這對北京的精準防控至關重要。

不過，吳浩也提到，當下最重要的事要做好常態化疫情防控，控制住了不代表沒有病例出現，該防還得防，「有些地區沒有病例，不代表沒有病毒，還有可能存在無症狀者，因此需要杜絕適合病毒生存的環境，不讓病毒生存的環境存在，就相當於預防了，比如對陰暗潮濕的角落、密閉的環境進行消殺。」