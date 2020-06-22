辱正妹直播主「百人斬」　統神哥「國動」穿海灘褲出庭拒道歉賠償

▲知名直播主國動日前在直播中辱罵百人斬，出庭時拒絕向瑀熙道歉 。（圖／翻攝自國動臉書）



記者陳豐德／新北報導

知名遊戲直播主統神的哥哥「國動」張葦航，與直播主「龜狗」日前看了女直播主「瑀熙」批評男性穿海灘褲的影片後，在直播中辱罵「百人斬」、「臭鮑魚」等不雅字句，被新北地院一審依公然侮辱罪分別判拘役30日、10日；今（22）日開庭，國動身穿印著他自己照片的海灘褲出庭，堅稱不是針對瑀熙個人，不願賠償及道歉。

瑀熙於2018年7月8日時在YOUTUBE發表「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」的影片，內容裡曾批評男性穿海灘褲，此舉引發國動及龜狗的不滿。

10天後，國動在直播網站上公開怒嗆「百人斬」、「下次他媽海灘褲裡面塞100 萬，讓妳跪著舔啦」，一旁的蘇男隨後跟著說「臭鮑魚」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」，讓對方瑀熙氣得直接提告。

審理時，龜狗坦承犯案，國棟則否認犯行辯稱自己是海灘褲的愛好者，是針對影片內容不滿，而非針對「瑀熙」個人謾罵，且他認為瑀熙是公眾人物應該可以接受公開評論。法官認為，張男的評論不是於聚焦影片，而是針對性別進行難堪的辱罵，認定明顯是貶損瑀熙人格與名譽，新北地院審理，依公然侮辱罪分別判張男30日、蘇男10日，得易科罰金；國動不服提出上訴，目前仍在審理中。

此外瑀熙還對2人連帶求償10萬並要求公開道歉，民事部分22日開庭審理，龜狗向法官表示自己不願再公開道歉，因為先前已經多次拍攝影片道歉過，認為事發至今要2年了，若再次公開道歉，恐怕會引起兩邊粉絲互嗆，造成二次傷害。

而國動則向法官強調，他的言語是針對影片發表評論，並不是針對瑀熙個人，且自己是一個海灘褲的愛好者，當時的陳述只是情緒發言，而不是要罵她，因此拒絕賠償與道歉。法官諭知，8月份將再次開庭，

▼正妹直播主瑀熙擁有廣大粉絲。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

