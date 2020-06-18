連千毅出席法庭辯論表現太差　律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能

▲連千毅出席一審辯論庭，遭委任律師痛斥出庭表現弱智、低能。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

2019年9月在高雄引起「直播主之亂」的連千毅，17日在高雄地院進行一審終結辯論，期間他幾乎都請律師代為表達意見，自己說，「我想見小兒子日，很希望能一家人團聚」，沒想到，他的委任律師葉銘進替他辯駁時，重砲批評連千毅之前在開庭的表現近乎弱智、很低能。庭後，律師解釋，他在法庭上用的形容詞，是希望法官能諒解連被羈押多個月的累積的情緒。

其實連千毅從1月份被起訴漚，開庭時曾多次在未和律師討論的狀況下，主動陳述意見，並脫口說出「整起案件是政治力的介入，高雄司法系統不會讓我交保」，甚至曾帶著手寫4張稿紙出庭砲轟「我不再是這群人的老闆」、「我絕對不會與宵小之輩來欺騙法官」，對此，律師葉銘進曾多次想辦法與他溝通訴訟策略。

而在17日的辯論庭中，連千毅果然幾乎不發表意見，只請求法官能從寬認定，讓他早日見家人，尤其是出生後只見過兩次面的小兒子一面，其他全交給律師陳述，目前全案已定7月29日下午宣判。

▲連千毅出席一審辯論庭，遭委任律師痛斥出庭表現弱智。（圖／ETtoday資料照）

連千毅的委任律師葉銘進17日替他辯護時，頻頻喊冤，他和其他被告的律師，皆認為連千毅成立「蘭庭精品」是為了營利賺錢，並不是為了成立「太陽會高雄分會」，而這個分會也不是為了犯罪而創的，只是他職業是直播主，在網路上有一定的聲量，加上媒體大肆報導，人紅是非多，面對酸民的謾罵有了較衝動的行為也是想要維護商譽，但強調這些衝突都是偶發，大部分的時候連千毅完全處於被動。

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