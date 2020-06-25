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盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

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▲黃健豪希望盧秀燕在對抗中火上能更強硬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕痛批台電根本違法開機。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者許展溢／台北報導

台電公司24日宣布台中火力發電廠2號機組晚間7點重啟，台中市長盧秀燕今（25日）上午痛批台電，這根本就是違法開機，並喊話台電「不該知法犯法！」環保署下午發出聲明稿，強烈呼籲中市府勿過度政治操作，導致一錯再錯。

環保署指出，對於中市府違法認定台中電廠二號機開機裁罰並要求停工，且誣衊環保署官官相護，表達遺憾，並再次強調台中市環保局108年12月廢證的違法處分已遭撤銷，且所提起的訴願行政院也已決定不受理，中府如尚有爭議，大可依法制程序再向台北高等行政法院提起訴訟，尋求爭執解決。

請繼續往下閱讀...

環保署表示，因此，現階段台中電廠2、3號機操作許可屬展延審查階段，可合法依原許可證內容操作，並無疑問，為了維護正確的事，法規所規定的事，政府各部門本應分工合作，在炎炎夏日中，以民眾的福址為優先考量的重點。

▲台電將視用電需求隨時重啟中火燃煤機組。（圖／台中市政府提供）

▲環保署呼籲中市府勿陷入政治操作泥沼，不可自拔。（圖／台中市政府提供）

環保署說明，今天中部地區空氣品質普遍良好，並沒有因為台中電廠啟動2號機導致空品不良情形，在連日來氣溫持續飆出歷史新高，國家整體用電穩定供應及安全調度，應回歸專業的判斷，環保署身為環境保護的中央主管機關，不論是透過源頭使用的燃料成分管制、製程應有的空氣汙染防制措施許可管制及管末的空氣汙染物排放標準管制，都將為民眾的健康與空氣品質把關。

環保署重申，台灣依法行政的民主價值，是許多先進先賢努力的結果，這是難能可貴的台灣價值，所以民眾要守法，政府機關更該守法，因此，依據空汙法規定，台中電廠許可證審查、核發為中市府權責，中市環保局如基於空汙法審查核定，環保署絕對支持，但如果再錯誤引用法規，誤導事實，甚至造成社會紛亂，環保署本於職責，為所當為會再次指正錯誤，故請該府依法執行公務，勿陷入政治操作泥沼，不可自拔。

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