富邦人壽「佳鄰計畫」助鄰里防疫消毒　打造安全社區

▲富邦人壽推動「佳鄰！社區防疫消毒行動」，協助弱勢社福機構及社區提高防疫消毒清潔頻率。（圖／富邦人壽提供，下同）

生活中心／綜合報導

後防疫時代來臨！指揮中心陸續放寬各項管制措施，倡議防疫新生活「鬆綁不鬆懈」，同時呼籲民眾仍要維持個人及環境的良好衛生習慣。為持續守護「加零」台灣，富邦人壽推動「佳鄰！社區防疫消毒行動」，號召全台同仁化身友善好鄰居，深入各地協助弱勢社福機構及社區提高防疫消毒清潔頻率，將嘉惠逾百個社區及社福團體，降低社區傳播風險，強化健康防疫網。



富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期深耕在地鄰里，走入社區打造關懷網絡，透過第一線同仁們的耕耘與互動，發掘各地區真實的需求，以具體行動落實關懷，改善環境，傳遞溫暖及愛到全台，實踐企業社會責任。

▲「佳鄰！社區防疫消毒行動」專案協助逾百個社區弱勢社福機構及鄰里，提高環境消毒頻率。



富邦人壽襄助弱勢社福機構與社區「抗疫」

今年初起全球遭受新冠肺炎疫情侵襲，全台也展開防疫大作戰。富邦人壽透過同仁反映發現，各鄰里均較以往更加重視社區消毒清潔之公共衛生工作。但強化公衛需要更多的人力物力資源投入，也加重了鄰里組織的負擔。此外許多社區中的安養機構或育幼院等較為弱勢的社福團體，更難以支撐額外增加的公衛防疫經費。



因此，富邦人壽隨即啟動「佳鄰！社區防疫消毒行動」專案，協助逾百個社區弱勢社福機構及鄰里，提高主要街道、活動中心、公園等公共區域環境消毒頻率，讓社福機構與社區里民能安心地在公共區域進行活動，紓緩防疫逐步解禁後的壓力。另富邦同仁亦與鄰里辦公室協力，舉辦社區防疫宣導活動，活動全程保持安全社交距離，並透過趣味問答互動、防疫包發放，宣導居民防疫正確觀念。

▲富邦人壽將持續轉動正向的力量，成為各地民眾的友善好鄰居。



「後防疫時代」不只防新冠 富邦人壽同時助防登革熱

另外在富邦人壽投入社區關懷的同時，亦傾聽當地民眾的聲音，雖新冠病毒疫情逐漸趨緩，防疫工作仍不可鬆懈，但隨著夏季來臨，台灣流行的登革熱疫情也必須審慎應對。尤其在後新冠病毒疫情時期，各鄰里更需投入資源防範登革熱。為此富邦人壽同仁在協助因應新冠病毒疫情加強社區消毒同時，亦特別針對預防登革熱，加入消滅病媒蚊蟲之清潔工作。希冀在新冠病毒後防疫時代的夏天，不只防新冠，同時也防堵登革熱疫情發生。



協助弱勢防疫，實踐企業社會責任

「佳鄰！防疫消毒行動」由富邦人壽各通訊處發動，獲得各社福單位及鄰里社區熱情迴響。如富邦高富小港分處、高福通訊處長期關注當地身心障礙及弱勢長者等議題，今年受疫情影響，觀察到當地樂仁啟智中心、高雄仁愛之家，因機構服務重度智能障礙者及長者，社工多肩負照護作業，相關環境消毒清潔作業需仰賴外力協助，富邦人壽在地同仁主動予以協助，包括樂仁啟智中心室內千坪及戶外空間、高雄仁愛之家室內外近十公頃空間環境消毒清潔，給予近千位服務對象及家屬安全衛生的環境。



此外，富邦人壽中悅通訊處連續三年攜手華山基金會關懷弱勢長者，今年透過「佳鄰！社區防疫消毒行動」專案，號召同仁擔任志工，把溫暖從社區延伸至家中，協助行動不便的獨老進行防疫大掃除，讓長輩家中煥然一新，清爽渡過今夏。



富邦人壽把關懷帶到城鄉，由在地業務據點同仁主動提案，關懷偏鄉兒童、青少年、高齡長者、婦女及身心障礙者等，並與當地協會團體、學校等合作，每年於全台北中南各地舉辦近百場公益活動。今年結合防疫時事，推動「佳鄰！防疫消毒行動」，因地制宜於第一時間提供援助，未來富邦人壽將持續轉動正向的力量，成為各地民眾的友善好鄰居。