朱立倫台東傳愛　為「敬老好視力公益專案」站台

▲ 台東縣政府與銀光未來創新協會21日於蘭嶼鄉蘭恩文教基金會辦理「敬老好視力公益專案」活動，連百歲人瑞也來捧場（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府與銀光未來創新協會，21日下午於蘭嶼鄉蘭恩文教基金會辦理「敬老好視力公益專案」蘭嶼鄉服務活動，台東縣長饒慶鈴及新北前市長朱立倫共同出席活動，現場並有社會處志工外展服務及相關宣導活動以及蘭嶼傳統舞蹈演出，吸引眾多長者參加。

饒慶鈴表示，感謝新北前市長朱立倫2019年度媒合無名氏善款捐贈社會救助金專戶，讓縣府開辦敬老好視力公益專案，改善台東長輩的視力，去年優先讓縣內低收及中低收入戶長者免費驗光配鏡，剛開辦時還援引了外縣市驗光師資源，開辦之後台東在地業者紛紛響應，到今年已有13家業者投入服務。

▼ 蘭嶼服務場次特別開放55歲以上原住民長輩免費驗光配鏡，今日的活動就是縣府展開普及服務的第一站。（圖／記者楊鈞典翻攝）

蘭嶼服務場次原訂春季就要進行，但受到新冠肺炎疫情影響而延後，在疫情趨緩之際，經由縣府規劃及在地議員黃碧妹積極爭取，來到蘭嶼服務在地長輩。饒慶鈴並且宣布，今年起將由縣府規劃，讓所有設籍台東的65歲以上長輩全面免費驗光配鏡，而考量離島資源較為缺乏，蘭嶼服務場次特別開放55歲以上原住民長輩免費驗光配鏡，今日的活動就是縣府展開普及服務的第一站！

新北前市長，也是銀光未來創新協會創辦人朱立倫指出，敬老眼鏡計畫2017年從新北市開始推動，經調查發現老年人口眼睛健康受檢率只有1%。有9成多視力退化的長者，僅靠坊間的廉價眼鏡解決老花視力問題。去年免費敬老眼鏡陸續推展至宜蘭、雲林、台東等7縣市，累計共幫助20萬名長者，感謝「無名氏」及驗光所眼鏡行各共同響應支持，創造了許多讓長者眼睛健康診察的機會。而台東縣是目前全台唯一沒有驗光公會的縣市，今天活動集結在地驗光師來到蘭嶼，看到民間與政府的公益合作發揮了更大效益，也實現自己把資源帶到偏鄉的心願。



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