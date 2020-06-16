北京爆發第二波疫情！　林佳龍曝「邊境鬆綁原則」：將密切注意

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

北京新冠肺炎疫情二度爆發，5天已累計確診106起病例。對此，交通部長林佳龍上午受訪表示，近來中國的疫情引起大家注意，包含日韓解封後也有死灰復燃的狀況，將密切注意。另外，他強調，目前台灣政策是境內鬆綁、邊境嚴管，指揮中心將會依據疫情狀況，作為邊境是否開放的依據。

針對北京近來爆發第二波疫情，是否會影響後續邊境鬆綁的時程？林佳龍表示，中央流行疫情指揮中心都會針對不同國家跟疫區疫情狀況漸進式鬆綁，依照他們的判斷循序開放，近來中國疫情引起注意，還有包含日韓在解封后也有死灰復燃的狀況，會密切注意作為邊境是否開放的依據。

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另外，近來國籍航空也將陸續復飛長程航線並提供熱食，林佳龍說，這都是隨著疫情發展自然的變化，不過台灣目前政策是境內鬆綁、邊境嚴管，大致上要國際疫情更加舒緩之後，才會做比較大幅度的開放。

林佳龍說，在邊境開放之前，就是以國內內需市場為主，尤其是由觀光產業來帶動，因為台灣是目前可以安心旅遊的地方。

▲針對持續受邊境管制影響的業者，交通部將繼續推出紓困3.0方案。（圖／記者賴文萱攝）

至於針對受到邊境管制影響，仍無法復甦的產業，林佳龍表示，會進一步推出紓困3.0方案，主要是因為紓困2.0只到6月底，業者需要針對新的階段去做準備，包含考量後續是否要繼續營業或雇用員工等，詳細內容6月底前會進一步來宣布，並於7月至9月實施。

這次紓困3.0聚焦主要對象是受邊境管制影響比較大的業者，包含經營出入境旅遊的旅行社、機場相關商務服務、機場客運，還有相關跟航空業有關的地勤等等。

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