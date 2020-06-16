國旅大爆發！民怨給旅遊補助、住宿房價卻上漲　林佳龍說話了

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊熱度也大爆發，有民眾認為給旅遊補助後，業者卻變相讓房價上漲。對此，交通部長林佳龍今（16）日指出，房價基本上是市場機制，過去半年來，旅宿業可以說很慘澹，有些是打折促銷，現在需求增加後價格也會起來，但呼籲業者要養雞生蛋、不要殺雞取卵，做好口碑行銷。

有民眾反應，這次推補助，但業者卻變相讓訂房房價上漲，林佳龍說，住宿房價基本上是市場機制，事實上，過去半年來，旅宿業可以說很慘澹，有些是打折促銷，現在需求增加後價格也會起來，希望維持在正常機場機制，重要是CP值要高，並提醒業者要透過這次改變負面形象，強調要養雞生蛋、不要殺雞取卵，做好口碑行銷。

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林佳龍也強調，針對房價部分會持續透過公協會加強跟業者溝通，持續密切注意，適時也會介入，希望業者能提供旅客好的體驗跟印象，這才是長久之計。

▲針對目前訂房房價似乎有上漲趨勢，林佳龍表示，希望業者要養雞生蛋、不要殺雞取卵。（圖／記者賴文萱攝）

為帶動國旅熱潮，交通部7月1日起推出安心旅遊國旅補助方案，其中也特別針對離島再加碼。林佳龍表示，主要是因為離島交通不便，也比較貴，但希望國人能夠利用這次機會去離島走走，很多人想出國，到離島也有出國氣氛。

林佳龍說，台灣是海洋國家，他一直認為台灣人應該在三十而立時候體驗台灣，必做三件事包含登百岳、環島旅行、離島旅遊，他也跟教育部長潘文忠討論，希望落實到國民教育中。

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