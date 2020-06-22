北市加碼1000元！資收回收戶每月最高補助6000元





▲北市環保局加碼1000元補助個體回收戶。（圖／環保局提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市環保局22日宣布，配合環保署推動循環經濟，提升資收物回收再利用率，擴大補貼台北市資收個體戶，除了環保署核定的每人每月補助5000元外，環保局再加碼補助1000元，每人每月最高可獲得6000元的補助，以因應回收物價格下跌致影響生計，協助他們共度難關。



環保局指出，新冠肺炎疫情期間，一般回收物價格普遍下滑，「資收關懷計畫」提供優於回收市場的價格，提升對第一線資收個體戶的照顧。例如廢紙容器補助單價為18元/公斤、廢玻璃容器補助單價7元/公斤、廢塑膠容器補助單價12元/公斤等，以高於市場價格1至10倍不等的價格補助收購，資收個體戶可以多樣化項目來組合收集。



另外，為減少個體戶載運資源回收物至回收商變賣的來回奔波之苦，環保局以專人專車到府回收的方式，依補助單價，現場秤重計價，每人每月最高可獲得6000元的補助。



除加碼補助外，環保局同時發送國產優質米予轄區列冊的資收個體戶，讓基層資收戶能切身感受到政府的用心與關，在端午節前夕，環保局長劉銘龍代表北市府，特地前往資收個體戶張女士的工作地點慰問關懷，致贈國產優質米、端午賀禮與反光背心，提前祝賀佳節。



劉銘龍表示，資收個體戶是資收體系中不可或缺的一環，近年來資收物回收價格持續低落，已影響到資收個體戶的生計。環保署推動「資收關懷計畫」，實質幫助基層資收戶，透過補助和到府回收，減輕他們的生活負擔，協助度過難關，他主張這項政策應持續推動下去。