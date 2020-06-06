拼了！　台南市環保局招考清潔臨時人員體能測驗開跑

▲台南市環保局6、7日兩天舉辦「2020年對外招考清潔臨時人員甄選」體能測驗，共計4200多人報名，預計錄取300名，錄取率僅7％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為維護大台南環境整潔、充實第一線清潔人力，台南市環保局6、7日兩天在遠東科技大學舉辦「2020年對外招考清潔臨時人員甄選」體能測驗，共計4200多人報名，預計錄取300名，錄取率僅7％，為搶上公家職缺，現場不論男女老少，個個有備而來，無不卯足全力向前衝，爭取佳績。

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市長黃偉哲親自到現場勉勵參試民眾，清潔隊的工作內容繁雜，舉凡清潔工作從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查至夜間清運垃圾等，工作雖然辛苦，但大家還是希望能夠考上環保局的清潔人員，找到一份穩定的工作。臨時人員每月基本薪資2萬3800元（含個人勞健保自付額），另有清潔獎金8000元及加班費，駕駛另有安全津貼600元，因此至少實領3萬1800元（包含勞健保補助）；表現良好升正式隊員後，基本薪則有3萬2195元，再加上清潔獎金8000元，每月可有超過4萬元收入。

環保局長謝世傑進一步說明，本次招考清潔臨時人員錄取名額300名屬於「儲備性質」，主要是預估退休離職缺額而訂定，錄取人員將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用。

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