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台南市環保局招考清潔臨時人員放榜！　共錄取311人

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▲2020年清潔臨時人員甄選8日在環保局全球資訊網公告錄取榜單，共錄取311名清潔臨時人員。（圖／記者林悅翻攝）

▲2020年清潔臨時人員甄選8日在環保局全球資訊網公告錄取榜單，共錄取311名清潔臨時人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為維護大台南環境整潔、充實第一線清潔人力，台南市環保局辦理「2020年對外招考清潔臨時人員甄選」，8日在環保局全球資訊網公告錄取榜單，共錄取311名清潔臨時人員。

黃偉哲市長表示，這次報考人數為4283名實際參加體能測驗者共3841名，到考率約89.68％，其中最低測驗錄取標準，溪北區及溪南區一般類組皆為11.64秒；溪北區駕駛類組為12.36秒、溪南區駕駛類組為12.41秒，皆較前次招考甄選錄取秒數更低，競爭更為激烈。

環保局長謝世傑進一步說明，這次實際錄取311名清潔臨時人員，溪北區一般類組錄取28名、駕駛類組錄取35名、特殊身分類組錄取23名；溪南區一般類組錄取68名、駕駛類組錄取88名、特殊身分類組錄取69名。其中溪南區駕駛類組，最後錄取人員成績相同者均予錄取增額3名，其他各區特殊身分類組成績優於一般類組最低錄取標準之名額，予以增額計有8名，這次招考共增額11名。

環保局說明，這次招考清潔臨時人員係屬「儲備性質」， 主要是預估退休離職缺額而訂定。錄取人員將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用，儲備候用資格，逾期未能進用者，其錄取候用資格自動取消。

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