畜牧業糞尿再利用　台南市環保局讓沼渣沼液變黃金！

▲台南市環保局2020年預計媒合至少26家畜牧場，利用沼液沼渣作為農地肥分使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局2020年預計媒合至少26家畜牧場，利用沼液沼渣作為農地肥分使用，歡迎有興趣申請沼液沼渣施灌農地的畜牧場及農民朋友，趕快向環保局申請登記，以實現大臺南的畜牧糞尿循環經濟資源的有效再利用。

市長黃偉哲表示，畜牧業者實施畜牧糞尿沼液沼渣施灌農地肥分使用，不僅可省下廢水處理設施操作費用，且透過沼液沼渣施灌農地亦可減少每年繳納之水污染防治費，達到「資源再利用」及「節能」的環保精神。

環保局長謝世傑進一步說明，2016年至2020年5月台南市已經核准通過98場沼液沼渣農地肥分使用示範戶、21場農業事業廢棄物個案再利用及14場放流水回收澆灌植物，今年環保局預計推廣至少26家畜牧場協助申請沼液沼渣作為農地肥分使用，只要養豬畜牧糞尿厭氧發酵天數達10日以上、或養牛畜牧糞尿達5日以上，施灌畜牧肥水農田，植被生長成效良好，以文旦農地為例，文旦樹經沼液澆灌後土壤肥分增加，植披茂密，經甜度計檢測文旦甜度高達12度，果肉軟米多汁，而產量更是增加3成左右，效果斐然。

環保局表示，為了落實畜牧業循環經濟，使更多農地加入沼液沼渣作為農地肥分使用，或符合放流水標準水資源再利用的行列，鼓勵畜牧場及農民共襄盛舉，環保局並設置諮詢專線（06-6564897）協助業者撰寫沼液沼渣肥分使用計畫書及送審相關事宜等，請有意願的畜牧場及農民儘速洽環保局申請登記。

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