彰化「拋拋哥+丟丟姐」又來了　東螺溪沿岸33件亂丟垃圾全都錄

記者唐詠絮／彰化報導

彰化拋拋哥、丟丟姐又來了！騎著機車沿著河岸垃圾一丟，簡單的一個拋丟動作，全部都被環保局的移動式監測錄影存證，開罰最高6千元，環保局今年3-6月光是東螺溪沿岸就取締高達33件，其中3件已移請地檢署偵辦，環保局籲請民眾及業者切勿心存僥倖亂丟廢棄物。

▲彰化縣東螺溪沿岸成為濫倒垃圾的熱點。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

▲彰化縣東螺溪沿岸被濫倒垃圾。

近年來彰化河岸及山區都被不肖業者及民眾亂丟廢棄物，美麗的山景及河岸瞬間變調，抓了又丟臭味難聞髒亂不堪，為遏止此種歪風，彰化縣長王惠美於主管週報中指示彰化縣環保局及水利資源處等單位，利用先進科技遠端監控設施加強追查違法，經查獲即依廢棄物清理法及水利法規定重罰，情節重大者移請地檢署偵辦，絕不輕饒。

▲濫倒垃圾全被移動式監視器錄影。

今天環保局公布移動式錄影監視器，只見有騎機車也有騎單車的拋拋哥、丟丟姐，將車上的垃圾特意載到東螺溪河岸口，隨手一拋後很快消失在螢幕前，令人好奇的是，每個鄉鎮清潔隊的垃圾車沿途會收垃圾，不去倒卻將家裡的垃圾丟在美麗的溪流沿岸，錯誤的行徑令人大為光火。

▲清潔人員從東螺溪沿岸清出一袋又一袋垃圾。

對此，環保局與鄉鎮公所日前聯手清除東螺溪沿岸垃圾，從福興鄉、埔鹽鄉、溪湖鎮、二林鎮、埤頭鄉、田尾鄉、北斗鎮倒溪州鄉等8鄉鎮清潔隊動員113人次，抓斗車、鏟裝機、資源回收車及垃圾車等22車次，短短3天共清理出大量垃圾，可燃垃圾18.31噸、資源回收2噸、不可燃土石方逾21.5立方米，要還給大家一個乾淨的環境，呼籲大家一起維護乾淨的家園。

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