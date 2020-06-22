台灣民意基金會民調／蔡英文聲望暴跌10.5%　蘇貞昌重挫8.6％

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民意基金會22日公布最新民調，總統蔡英文支持度聲望重挫 10.5 個百分點，行政院長蘇貞昌施政滿意度也應聲下滑8.6個百分點。

該民調以「蔡英文總統已展開她的第二個任期。到目前為止，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」為題調查，結果發現，19.2%非常贊同，41.5%還算贊同，19.2%不太贊同，13.8%一點也不贊同，6.2%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，最新民意顯示，在20歲以上的台灣人當中，有6成以上民眾基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，3成3不贊同。相較於5月民調，贊同蔡英文處理國家大事方式的人遽降10.5個百分點，不贊同的人暴增16.3個百分點。

▲蔡英文總統聲望兩次比較。（圖／台灣民意基金會提供）

另外，關於是否滿意蘇貞昌所領導內閣整體施政表現，結果顯示，18.5%非常滿意，42.3%還算滿意，19.2%不太滿意，13.8%一點也不滿意，7.2%沒意見、不知道、拒答。

與4個月前相比，也就是今年2月新冠肺炎疫情開始爆發時，滿意蘇內閣整體施政表現的人大幅減少8.6 個百分點，不滿意的人大幅增加14.4個百分點。由此可見，在過去4個月中，台灣整體民意對蘇內閣有極顯著的轉變

▼蘇貞昌內閣整體施政表現的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供）