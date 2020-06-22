　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸證監會副主席：透過香港進入大陸的境外資金會非常多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港多年來都是亞洲頂尖的國際金融中心。（圖／CFP，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普上月宣布將取消香港的特殊地位，許多人擔憂香港國際金融中心的地位可能不保。大陸證監會副主席方星海22日表示，證監會堅決支持香港國際金融中心的建設與發展，「相信很長一段時間之內，通過香港進入內地（大陸）資本市場的境外的資金還是會非常多，也是進入中國資本市場的一個主要的渠道。」

方星海指出，在他看來，金融市場面臨外部壓力的情況下，已經做出了一些決策，即對香港國際金融中心的前景表示出了樂觀的態度，「比如兩星期之前，MSCI宣布把它有關亞洲市場指數的衍生品集體從新加坡交易所轉到香港證券交易所。這就是一個市場自己的選擇，政府沒有任何干預，至少中國證監會沒有任何的干預。」

▼香港的經濟在社會事件及疫情下受到嚴重衝擊。

▲▼香港,失業率。（圖／CFP）

方星海認為，MSCI會在前景不明的情況下做出這樣的決策，可能有兩個原因，一是香港市場在股權衍生品方面本來就很發達，有很好的基礎，MSCI覺得把產品轉移到香港會更有利於自己的產品運作。二是香港聚集了亞洲地區最多的機構投資者，尤其是投資於股權的機構投資者在香港非常多，投資行為非常活躍，這些股權類的衍生品主要是為他們設計的，MSCI覺得產品移到香港以後，市場交易會更活躍。

方星海提到，眾多國際機構投資者聚集香港，多數通過滬港通、深港通投資內地的A股市場，所以，香港有關方面對推出基於A股的衍生產品也非常積極，「我個人認為，這項訴求有它的合理性，首先，這麼多國際機構投資者需要有基於A股的衍生品來管理它的投資風險。另外，我相信很長一段時間之內，通過香港進入內地資本市場的境外的資金還是會非常多，也是進入中國資本市場的一個主要的渠道。」

方星海強調，如果說香港的機構投資者有更好的風險管理手段，也會更有助於把更多的資金投入內地的資本市場，所以，對內地的資本市場的發展也是一件好事，「無論是從香港本身的發展還是從內地的資本市場的發展來看，香港基於A股的金融衍生品是情理之中的事，應該予以支持。」

▼京東等多支中概股近日回到香港上市。

▲▼京東集團。（圖／CFP）

ET快訊
獨／「數位諸葛亮」被拔職了！上任72天3件事惹怒江啟臣
天才富二代一見傾心清純女星！擲2億迎娶1年離婚…「敗光500
陳為民騎重機闖蘇花改！遭警攔下PO文「終於收到紅單」
藍營公布4大政黨民調排名！　與民進黨差距曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

管浩鳴：陳同佳全家「支持他投案」　沒心情過父親節

他開車門驚見「2陌生男童」反鎖死亡　全身無傷痕...悲劇真相曝光！

大叔治便秘！硬塞「40公分活黃鱔」痛爆休克　醫一看：腹腔全是綠汁

陸證監會副主席：透過香港進入大陸的境外資金會非常多

天津本土病例病毒序列「與新發地患者相同」　感染途徑：人傳人！

SOD看太多！　健身房教練精蟲衝腦「一刀剪開正妹褲襠」

天才富二代一見傾心清純女星！擲2億迎娶1年後離婚…「敗光500多億」淪笑柄

河邊玩變死亡之約！　1人失足落水...7朋友下水相救「只剩8具遺體」

胡錫進：印度若向中國開戰「只能是拿雞蛋碰石頭」

首次降到個位數了！北京一日新增9例本地…這個區成淨土6個月零感染

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

管浩鳴：陳同佳全家「支持他投案」　沒心情過父親節

他開車門驚見「2陌生男童」反鎖死亡　全身無傷痕...悲劇真相曝光！

大叔治便秘！硬塞「40公分活黃鱔」痛爆休克　醫一看：腹腔全是綠汁

陸證監會副主席：透過香港進入大陸的境外資金會非常多

天津本土病例病毒序列「與新發地患者相同」　感染途徑：人傳人！

SOD看太多！　健身房教練精蟲衝腦「一刀剪開正妹褲襠」

天才富二代一見傾心清純女星！擲2億迎娶1年後離婚…「敗光500多億」淪笑柄

河邊玩變死亡之約！　1人失足落水...7朋友下水相救「只剩8具遺體」

胡錫進：印度若向中國開戰「只能是拿雞蛋碰石頭」

首次降到個位數了！北京一日新增9例本地…這個區成淨土6個月零感染

萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩！全台限量2萬盒23日起配送

華為MateBook D14、D15筆電登場　7/14正式在台上市

法甲巴黎聖日耳曼與TALON ESPORTS宣布結盟　重返英雄聯盟賽場

McLaren欲出售「F1車隊30%股權」求現　希望籌到100億度過難關

熱到發紅！台北再飆37.6°C平今年最熱紀錄　7縣市亮高溫警戒

球迷質疑喬科維奇自辦網賽「未確實檢疫」　轟球王「不負責任」

共機6月擾台7次　美國電偵機上午現蹤我西南空域

韓職／韓製二刀流姜白虎發豪語：挑戰30轟、100打點

暖心前球后柳簫然南韓女子公開賽奪冠　600萬獎金全捐對抗疫情

管浩鳴：陳同佳全家「支持他投案」　沒心情過父親節

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

大陸熱門新聞

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

三峽庫區水位漲破防洪限制2m　持續長高中

幫老婆收包裹　竟噴出100隻蟑螂

亞洲下個戰場是釣魚臺？胡錫進回應…

胎兒臍帶當跳繩玩！扭了37圈

專家：北京疫情僅小爆發　第2波還沒到

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

癱瘓父尿失禁...床上遭拖鞋猛打！　狠兒回嘴「我掐死他」

31歲女罹地獄罕病「全身怪異扭動」　體重驟降40公斤

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

SOD看太多！　健身房教練精蟲衝腦　一刀剪開正妹褲襠

甘肅二立佛重修後崩壞　陸網笑噴

更多熱門

相關新聞

香港夫妻台東輕生「不用救我們」　官員看完遺書：心酸

香港夫妻台東輕生「不用救我們」　官員看完遺書：心酸

香港一對年約50歲夫妻20日到台東某園區的露營車內，留下遺書後輕生雙亡，遺書提到對自己的行為造成他人不便道歉，「請不用救我們」。對此，一名看過遺書的移民署台東官員感嘆，可體會到當事人在寫下名字的那一刻，是多麼的無奈、心酸，但也呼籲珍惜生命。

曬香港辣妻照「假日陪我跑UberEats」萬人讚爆

曬香港辣妻照「假日陪我跑UberEats」萬人讚爆

香港「1人發4萬現金」今起登記！　首日湧現排隊人潮

香港「1人發4萬現金」今起登記！　首日湧現排隊人潮

人大20次常委會月底召開　國安法受矚

人大20次常委會月底召開　國安法受矚

香港「維護國安公署」已在籌備　林鄭月娥：港府全力支持！

香港「維護國安公署」已在籌備　林鄭月娥：港府全力支持！

關鍵字：

證監會香港國際金融中心

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

米砂挑戰脫衣黃牌尺度無上限

謝政鵬被謝淑薇當竊盜被告　

印度急買33架戰機！專家：買錯了

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面