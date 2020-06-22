陸證監會副主席：透過香港進入大陸的境外資金會非常多

▲香港多年來都是亞洲頂尖的國際金融中心。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普上月宣布將取消香港的特殊地位，許多人擔憂香港國際金融中心的地位可能不保。大陸證監會副主席方星海22日表示，證監會堅決支持香港國際金融中心的建設與發展，「相信很長一段時間之內，通過香港進入內地（大陸）資本市場的境外的資金還是會非常多，也是進入中國資本市場的一個主要的渠道。」

方星海指出，在他看來，金融市場面臨外部壓力的情況下，已經做出了一些決策，即對香港國際金融中心的前景表示出了樂觀的態度，「比如兩星期之前，MSCI宣布把它有關亞洲市場指數的衍生品集體從新加坡交易所轉到香港證券交易所。這就是一個市場自己的選擇，政府沒有任何干預，至少中國證監會沒有任何的干預。」

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方星海認為，MSCI會在前景不明的情況下做出這樣的決策，可能有兩個原因，一是香港市場在股權衍生品方面本來就很發達，有很好的基礎，MSCI覺得把產品轉移到香港會更有利於自己的產品運作。二是香港聚集了亞洲地區最多的機構投資者，尤其是投資於股權的機構投資者在香港非常多，投資行為非常活躍，這些股權類的衍生品主要是為他們設計的，MSCI覺得產品移到香港以後，市場交易會更活躍。

方星海提到，眾多國際機構投資者聚集香港，多數通過滬港通、深港通投資內地的A股市場，所以，香港有關方面對推出基於A股的衍生產品也非常積極，「我個人認為，這項訴求有它的合理性，首先，這麼多國際機構投資者需要有基於A股的衍生品來管理它的投資風險。另外，我相信很長一段時間之內，通過香港進入內地資本市場的境外的資金還是會非常多，也是進入中國資本市場的一個主要的渠道。」

方星海強調，如果說香港的機構投資者有更好的風險管理手段，也會更有助於把更多的資金投入內地的資本市場，所以，對內地的資本市場的發展也是一件好事，「無論是從香港本身的發展還是從內地的資本市場的發展來看，香港基於A股的金融衍生品是情理之中的事，應該予以支持。」

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