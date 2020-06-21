香港「維護國安公署」已在籌備　林鄭月娥：港府全力支持！

▲林鄭月娥與習近平。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法草案內容20日曝光。香港特首林鄭月娥20晚間發聲明表示，制定相關法則是中央為了完善「一國兩制」體系，保障香港繁榮發展，特區政府予以全力支持，並會履行職責，確保相關法律在香港有效實施。

香港特區政府網站20日晚間發佈公報《香港特別行政區政府全力支持和配合港區維護國家安全立法工作》，港版國安法於人大通過後，林鄭月娥和有關主要官員率先獲安排在六月三日向中央港澳工作領導小組表達意見。

林鄭月娥指出，《草案》的說明摘要充分考慮香港的實際情況，對法律草案文本作了反復修改完善，尤其是有關法律起草過程中把握、遵循和體現了兼顧兩地差異的重要工作原則，著力處理好香港特區維護國家安全法與國家有關法律、香港特區本地法律的銜接、兼容和互補關係。

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

特區政府同意，《草案》提出香港特別行政區應設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會，並在承擔執行維護國家安全主要任務的警務處和律政司設立專職部門。特區政府正展開相關的籌備工作。

法律草案明確規定香港特區維護國安法應遵循包括依照法律定罪處刑、無罪假定、保障犯罪嫌疑人權利等重要法治原則，和應當尊重和保障根據《基本法》和有關國際公約適用於香港的權利和自由。林鄭月娥認為，這些明確規定應可釋除公眾疑慮。

最後林鄭月娥也強調，自《決定》通過後，中央有關機構已多次對外強調，有關立法將堅守「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，不會影響香港實行的資本主義制度和特區的法律制度。

►戴口罩更要保養