陸人大20次常委會月底召開　料續審「港版國安法」受矚

▲大陸全國人大委員長栗戰書將於28日再次主持召開人大常委會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國人大第19次常委會議昨日閉幕後，人大委員長栗戰書下午立刻召開委員長會議，決定下一次的人大常委會將於6月28日至30日在北京舉行。值得注意的是，「港版國安法」審議與前幾次一樣，暫未排入議程，但外界估計北京仍可能續以「破格」方式處理，引起關注。

據大陸官媒《新華社》報導，第十三屆全國人大第63次委員長會議由栗戰書，於20日下午在北京人民大會堂主持舉行。會議建議，將在下一次的人大常委會上，審議專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案、出口管制法草案。

▲港版國安法於5月北京召開全國兩會期間通過，並於日前人大常委會上完成初審。（圖／路透社）

同時，會議還將審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議刑法修正案（十一）草案的議案、關於提請審議行政處罰法修訂草案的議案、關於提請審議數據安全法草案的議案等。

值得注意的是，如18日到20日舉行的第19次人大常委會議，以及5月時北京召開的全國人大、政協兩會一樣，中共中央此次發布第20次人大常委會訊息時，也暫時未將「港版國安法」排入其中；因此外界預期，北京可能參考前兩次做法，於開會前夕才會宣布將「港版國安法」列入審議。

目前，「港版國安法」已於18到20日召開的人大常委會上完成初審，內容於20日晚間曝光，不但明訂了4類危害國安的罪行，還直接點出北京要在香港設立「維護國家安全公署」，對當地的國安情勢進行研究、分析、建議，並依法辦理「危害國家安全」的犯罪事件。

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