　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

胡錫進：印度若向中國開戰「只能是拿雞蛋碰石頭」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境近期爆發嚴重衝突，情勢緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境近日爆發激烈衝突，甚至傳出傷亡，各界都擔憂衝突進一步升級。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進22日發文表示，一些印度人狂妄地以為印軍現代化了，能夠擊敗解放軍，他想告訴這些人，印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。

胡錫進提到，印度媒體稱，中印邊境地區的印軍已被賦予「完全」的行動自由，包括在特殊情況下使用槍支，若屬實，這嚴重違反中印兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》，「中印邊境地區雖然不時緊張，但兩國軍隊已經幾十年沒有相互開火。若印軍今後向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

▲▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

胡錫進指出，他必須警告印度的民族主義者們，如果軍隊連「打架」都打不過中國軍人的話，槍支和其他軍械更幫不了他們的忙，「因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。」

胡錫進還說，一些印度人狂妄地以為印軍現代化了，能夠擊敗解放軍了，可以報1962年的一箭之仇了，他想告訴他們，1962年時，中印的經濟實力差不太多，而今天，中國的GDP是印度的大約5倍，中國軍費西方估計是印度的3倍多，「印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。」

胡錫進強調，中國不想與印度升級衝突，但有充裕能力擊退印軍的任何挑釁，「希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性。與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。」

▼印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙中喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙時間而喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
前主播蘇逸洪「長皮蛇半臉全毀」！　離職2年近況曝光
快訊／石垣市議會正式通過釣魚台更名「登野城尖閣」　10/1起
快訊／總統府下午3時正式提名陳菊掌監察院　逐一介紹監委被提名
已婚警偷吃學弟護理師妻　前輩曝「警界不成文規定」：他犯了大忌
快訊／陽金公路死亡車禍！21歲男重機過彎自摔　噴飛2輪朝天亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河邊玩變死亡之約！　1人失足落水...7朋友下水相救「只剩8具遺體」

胡錫進：印度若向中國開戰「只能是拿雞蛋碰石頭」

首次降到個位數了！北京一日新增9例本地…這個區成淨土6個月零感染

CNN預測亞洲「下個戰場」：醞釀多年！　胡錫進急勸這4國保持警惕

收包裹「噴出100隻蟑螂」　他當場嚇傻：哪來的！竟是愛妻惹禍

臍帶當跳繩玩！8個月孕婦腹中「取出超大麻花」　醫看傻：扭了37圈

可樂正常！染疫百事北京廠生產「樂事洋芋片」：病毒存活率為零

北京疫情只是小範圍爆發！　專家估「第2波」時間：現在說還太早

三峽庫區水位漲破防洪限制2m「持續長高中」　官員曝：全大陸148條河超警戒水位

當街攔下國中班導！男子連賞巴掌：還記得我嗎？　30親友等他出獄

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

河邊玩變死亡之約！　1人失足落水...7朋友下水相救「只剩8具遺體」

胡錫進：印度若向中國開戰「只能是拿雞蛋碰石頭」

首次降到個位數了！北京一日新增9例本地…這個區成淨土6個月零感染

CNN預測亞洲「下個戰場」：醞釀多年！　胡錫進急勸這4國保持警惕

收包裹「噴出100隻蟑螂」　他當場嚇傻：哪來的！竟是愛妻惹禍

臍帶當跳繩玩！8個月孕婦腹中「取出超大麻花」　醫看傻：扭了37圈

可樂正常！染疫百事北京廠生產「樂事洋芋片」：病毒存活率為零

北京疫情只是小範圍爆發！　專家估「第2波」時間：現在說還太早

三峽庫區水位漲破防洪限制2m「持續長高中」　官員曝：全大陸148條河超警戒水位

當街攔下國中班導！男子連賞巴掌：還記得我嗎？　30親友等他出獄

王高成／如何評斷國民黨兩岸新論述？

NBA球星瘦身大作戰　小賈索快認不出來了

抬頭是星河！南投超夯星空露營車　還提供帳蓬租借超方便

專注軟體！　多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

韓國瑜左營租房「市長官邸」仍編124萬維護　遭轟高級蚊子館！

半世紀前北投重現凱道！吳念真編導限定版《再會吧 北投》端午免費看

去年溫網首度搭檔混雙　謝家姊弟因獎金分配決裂

新店屈尺壩下游釣魚+游泳！高中生溺水「消失31分鐘」　送醫急救無效亡

北京兩會後再爆疫情　台大公衛：耐人尋味...恐早有3、4波感染

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

大陸熱門新聞

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

三峽庫區水位漲破防洪限制2m　持續長高中

專家：北京疫情僅小爆發　第2波還沒到

胎兒臍帶當跳繩玩！扭了37圈

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

幫老婆收包裹　竟噴出100隻蟑螂

癱瘓父尿失禁...床上遭拖鞋猛打！　狠兒回嘴「我掐死他」

亞洲下個戰場是釣魚臺？胡錫進回應…

31歲女罹地獄罕病「全身怪異扭動」　體重驟降40公斤

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

甘肅二立佛重修後崩壞　陸網笑噴

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

北京百事爆8確診　緊急停產停業

更多熱門

相關新聞

印度急買33架戰機！專家：買錯了

印度急買33架戰機！專家：買錯了

中印軍隊15日爆發45年以來最嚴重衝突，至少20名印度士兵死亡，就在兩國關係緊張之際，有外媒報導稱，印度空軍「緊急採購」33架戰鬥機，分別是21架米格-29戰機（MiG-29）和12架蘇-30MKI戰機（Su-30MKI）。不過有專家指出，對此次採購「感到訝異」，其中米格-29根本無法勝任維護邊境的重責大任。

共軍14度擾台　揭仲：壓力測試壓縮空域

共軍14度擾台　揭仲：壓力測試壓縮空域

日媒：中國海警聯合軍方　施壓台灣、釣島

日媒：中國海警聯合軍方　施壓台灣、釣島

印度交通部長：陸解放軍應至少死了40人

印度交通部長：陸解放軍應至少死了40人

印度三寶開心交車　不到5分鐘悲劇了

印度三寶開心交車　不到5分鐘悲劇了

關鍵字：

胡錫進中印印度邊境解放軍

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

謝政鵬被謝淑薇當竊盜被告　

米砂挑戰脫衣黃牌尺度無上限

香港夫妻露營車內亡　業者剛復業崩潰：考慮關門

如果劉詩詩哭了怎麼哄？吳奇隆秒回「滿分答案」

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

狗以為散步結果是打針　嚇傻跌坐

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面