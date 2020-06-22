胡錫進：印度若向中國開戰「只能是拿雞蛋碰石頭」

▲中印邊境近期爆發嚴重衝突，情勢緊張。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境近日爆發激烈衝突，甚至傳出傷亡，各界都擔憂衝突進一步升級。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進22日發文表示，一些印度人狂妄地以為印軍現代化了，能夠擊敗解放軍，他想告訴這些人，印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。

胡錫進提到，印度媒體稱，中印邊境地區的印軍已被賦予「完全」的行動自由，包括在特殊情況下使用槍支，若屬實，這嚴重違反中印兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》，「中印邊境地區雖然不時緊張，但兩國軍隊已經幾十年沒有相互開火。若印軍今後向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）



胡錫進指出，他必須警告印度的民族主義者們，如果軍隊連「打架」都打不過中國軍人的話，槍支和其他軍械更幫不了他們的忙，「因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。」

胡錫進還說，一些印度人狂妄地以為印軍現代化了，能夠擊敗解放軍了，可以報1962年的一箭之仇了，他想告訴他們，1962年時，中印的經濟實力差不太多，而今天，中國的GDP是印度的大約5倍，中國軍費西方估計是印度的3倍多，「印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。」

胡錫進強調，中國不想與印度升級衝突，但有充裕能力擊退印軍的任何挑釁，「希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性。與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。」

▼印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙中喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

