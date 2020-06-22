第14度擾台！共軍再派殲10　揭仲：壓力測試...恐壓縮空域

▲殲-10。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自微博）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中共軍機在21日中午派出殲10戰機闖入台灣西南空域，在近半年來，已是第14度出動，為了安定民心，空軍司令部也強調，目前情況均能掌握，不必過度擔心。中華戰略前瞻協會研究員、中華鄭和學會理事揭仲認為，共軍之所以會大動作出機，很可能是為了對我方進行壓力測試。

共軍近半年來，已經14度出動軍機擾台，6月16日起，更是連續4天闖入台灣附近空域，20日才休息一天，21日又來。空軍司令部表示，21日中午偵獲殲10戰機進入台灣西南空域，目前已經掌握周遭情況，國人不必太憂心。

揭仲先前曾表示，中共戰機和美國C-40運輸機正巧在9日上午通過我國空域，兩者理應無直接性的關聯。針對C-40運輸機，由於常被用來搭載美軍的高階官員，9日以前也曾有美國國會議員搭乘專機前往台灣，因此，C-40運輸機高機率只是變更航線才會經過我國領空，應該沒有特殊的政治意涵。

至於中共頻繁的出機行動，揭仲則認為，很可能是共軍刻意策畫，希望透過常態化的演訓，多次進入西南角，以對我國國軍施壓，進行壓力測試。不過，共軍是否會以常態化演訓來採取強勢的作為，目前則尚不清楚。

揭仲指出，共軍很可能會故技重施，就像1999年利用李登輝前總統「兩國論」的時機，毀掉1958年建立「共機不出海，我機不進大陸」的默契，讓我軍戰機的空中巡航範圍縮減。因此，共軍究竟是否會再次藉以壓縮我國空域，同樣也是未知數，非常值得關注。