中印局勢升溫！印度「急買33架戰機」　專家搖頭：買錯了...

▲中印邊境爆發數十人死傷的血腥衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印軍隊15日爆發45年以來最嚴重衝突，至少20名印度士兵死亡，就在兩國關係緊張之際，有外媒報導稱，印度空軍「緊急採購」33架戰鬥機，分別是21架米格-29戰機（MiG-29）和12架蘇-30MKI戰機（Su-30MKI）。不過有專家指出，對此次採購「感到訝異」，其中米格-29根本無法勝任維護邊境的重責大任。

▲MiG-29戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

《富比士》（Forbes）雜誌近日發表評論文章，題為《印度正購買與中國作戰的錯誤戰機》（India Is Buying The Wrong Warplanes For Fighting China）。文內指出，印度買戰機不奇怪，奇怪的地方在於竟然買了21架米格-29和12架蘇-30MKI戰機，尤其是蘇愷（Sukhoi）戰機非常不適合山區巡邏。

▲蘇-30MKI戰鬥機。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

專家認為，印度空軍約有230架蘇-30和60架米格-29，長期以來一直計劃購買額外的飛機，還計畫在未來幾年內，採購83架自製的「光輝」輕型戰機（Tejas LCA），以及144架外國製造的中型戰機。新德里認為，前線的飛行中隊從28支增為40支，就足以同時打擊巴基斯坦和中國大陸。

文內稱，目前的28支中隊裡，戰機種類繁多，其中有印度製和俄製戰機、有法製幻象（Mirage）2000與「飆風」（Rafale）戰機，也有歐洲「美洲豹」（Jaguar）攻擊機。除了「飆風」，蘇-30和米格-29在印度中型戰機的候選名單上外，美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和波音（Boeing）也分別以高度升級的F-16，還有F/A-18E/F爭奪高達數十億美元的合同，瑞典紳寶集團（Saab AB）也指望「獅鷲」（Gripen）能獲得新德里青睞。

▲蘇-30MKI。（圖／印度空軍）

對於印度此次購買的33架戰機，航空專家庫柏（Tom Cooper）感到十分訝異。他認為，儘管蘇-30在紙上看來令人印象深刻，但和西方戰機相較，卻缺乏必要的性能與戰力；印度空軍雖有200－250架蘇-30，可是要轟炸巴基斯坦的恐怖組織時，還是得動用幻象2000。

庫柏認為，數十年來，幻象2000發揮的戰力始終優於蘇-30，而接班人「飆風」也是印度較優的戰機，可是新德里卻只訂購了36架；蘇-30不僅缺乏最新的精準空對地飛彈，縱使從高海拔空軍基地出動，也無法有效支援印度在中印邊界「實際控制線」（LAC）的軍事行動。

此外，巴庫拉仁波切機場位於海拔約3352公尺，而蘇-30只要能發射攜帶的2枚空對空飛彈，更糟的是，每出擊一次，它們的剎車碟和輪胎就得更換，「既然如此，印度空軍究竟為什麼要買蘇-30？」庫柏指出，顯然這是出自政治考量，國營印度斯坦航空公司（HAL）獲得授權，得以在印度製造，而新德里採購蘇-30，錢最後還是會回到印度企業的口袋。

至於較輕的米格-29在列城（Leh）的表現雖然比蘇-30好，但並不意味這老舊的米格機是正確的選擇，向俄羅斯採購的米格-29顯然已過時，在交機前俄方還得加以翻新，「米格-29根本就無法勝任維護邊境的重責大任。」