中印局勢升溫！印度「急買33架戰機」　專家搖頭：買錯了...

中印軍隊15日爆發45年以來最嚴重衝突,至少20名印度士兵死亡,就在兩國關係緊張之際,有外媒報導稱,印度空軍「緊急採購」33架戰鬥機,分別是21架米格-29戰機(MiG-29)和12架蘇-30MKI戰機(Su-30MKI)。不過有專家指出,對此次採購「感到訝異」,其中米格-29根本無法勝任維護邊境的重責大任。

《富比士》(Forbes)雜誌近日發表評論文章,題為《印度正購買與中國作戰的錯誤戰機》(India Is Buying The Wrong Warplanes For Fighting China)。文內指出,印度買戰機不奇怪,奇怪的地方在於竟然買了21架米格-29和12架蘇-30MKI戰機,尤其是蘇愷(Sukhoi)戰機非常不適合山區巡邏。

專家認為,印度空軍約有230架蘇-30和60架米格-29,長期以來一直計劃購買額外的飛機,還計畫在未來幾年內,採購83架自製的「光輝」輕型戰機(Tejas LCA),以及144架外國製造的中型戰機。新德里認為,前線的飛行中隊從28支增為40支,就足以同時打擊巴基斯坦和中國大陸。

文內稱,目前的28支中隊裡,戰機種類繁多,其中有印度製和俄製戰機、有法製幻象(Mirage)2000與「飆風」(Rafale)戰機,也有歐洲「美洲豹」(Jaguar)攻擊機。除了「飆風」,蘇-30和米格-29在印度中型戰機的候選名單上外,美國的洛克希德馬丁(Lockheed Martin)和波音(Boeing)也分別以高度升級的F-16,還有F/A-18E/F爭奪高達數十億美元的合同,瑞典紳寶集團(Saab AB)也指望「獅鷲」(Gripen)能獲得新德里青睞。

對於印度此次購買的33架戰機,航空專家庫柏(Tom Cooper)感到十分訝異。他認為,儘管蘇-30在紙上看來令人印象深刻,但和西方戰機相較,卻缺乏必要的性能與戰力;印度空軍雖有200-250架蘇-30,可是要轟炸巴基斯坦的恐怖組織時,還是得動用幻象2000。

庫柏認為,數十年來,幻象2000發揮的戰力始終優於蘇-30,而接班人「飆風」也是印度較優的戰機,可是新德里卻只訂購了36架;蘇-30不僅缺乏最新的精準空對地飛彈,縱使從高海拔空軍基地出動,也無法有效支援印度在中印邊界「實際控制線」(LAC)的軍事行動。

此外,巴庫拉仁波切機場位於海拔約3352公尺,而蘇-30只要能發射攜帶的2枚空對空飛彈,更糟的是,每出擊一次,它們的剎車碟和輪胎就得更換,「既然如此,印度空軍究竟為什麼要買蘇-30?」庫柏指出,顯然這是出自政治考量,國營印度斯坦航空公司(HAL)獲得授權,得以在印度製造,而新德里採購蘇-30,錢最後還是會回到印度企業的口袋。

至於較輕的米格-29在列城(Leh)的表現雖然比蘇-30好,但並不意味這老舊的米格機是正確的選擇,向俄羅斯採購的米格-29顯然已過時,在交機前俄方還得加以翻新,「米格-29根本就無法勝任維護邊境的重責大任。」