國民黨民調：5成民眾認為蔡蔡英文維護釣魚台主權「嘴巴說說而已」

▲總統蔡英文。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者楊蕓／台北報導

日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台的地址更名為「登野城尖閣」，22日進行表決。國民黨智庫發布最新民調指出，69.8%民眾認為蔡政府應該要以更強硬的態度回應日本對釣魚台的做法；另有49.9%民眾認為蔡英文說要維護中華民國主權，只是口頭上說說而已，沒有具體行動。

日本沖繩縣石垣市提案，將釣魚台更名為「登野城尖閣」，引發釣魚台主權爭議。蔡政府定調「擱置爭議，共同開發」原則，以和平方式解決東海地區的爭議，維護區域和平與穩定，引發國民黨強烈不滿。

國民黨智庫22日發布「蔡英文上任滿月」民調，有69.8%民眾認為，蔡政府應該要以更強硬的態度回應日本對釣魚台的做法，有49.9%民眾認為，從蔡政府對釣魚台輕忽、草率的態度可知，蔡英文說要維護中華民國主權，只是口頭上說說而已，根本沒有具體行動。此外，民調也顯示，多數受訪者認為，蔡政府維護漁民權益作為過於軟弱。

針對蔡英文昨天面對學生提問要如何宣示國家主權？蔡英文回答「台灣是一個值得驕傲的國家，有很好的民主，而且要在民主原則之下，能有效保護國家不受疫情或疫病侵害」，台北市議員徐巧芯批評，民眾期待蔡政府強硬回應日本，但昨天面對高中生提出的問題，蔡總統的回答仍然語意不清，對日本完全沒有態度可言。

徐巧芯也提到，國民黨政黨支持度雖然僅13.7%，但在釣魚台議題上，民進黨支持者中高達31.5%認為蔡政府維護主權只是嘴巴說說而已，民眾黨也有61%、時代力量則有43.9%，都認為蔡英文處理釣魚台議題是不及格的。

此民調委託全國公信力民意調查公司，於6月14日至6月16日進行，調查對象為設籍台閩地區、年滿20歲的合格選民，調查方法為訪員電話訪問，配合電腦補助電話訪問系統進行。加權後成功樣本為1130個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過正負2.92個百分點。

其他人也看了這些...

►日本提改名釣魚台 石垣市長說明「真正原因」

►國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台 陳玉珍擬安排「登島」考察

►「釣魚台是中華民國領土主權」 蔡英文酸釣魚比賽：藍委常把歷史錯置

更多熱門新聞...

►蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽 「我會第一個報名」

►被蔣萬安嗆不敢登釣魚台 陳其邁：捍衛主權決心不變

►日方擬將釣魚台更名「登野城尖閣」 宜縣議員：7月7日組船隊保釣

►振興一下我們的美麗