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目睹孕婦挨撞側摔　熱血哥秒衝過車道「想挽救整個家庭」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子15日騎車載著懷孕的妻子外出，沒想到卻在宜蘭羅東運動公園附近遭後方機車追撞，妻子當場摔倒在地，不斷喊痛。當時剛好路過現場的「熱血哥」陳游文見狀，立即停車上前幫忙，幸好孕婦與腹中胎兒都沒事，面對陳姓夫婦的感謝，他低調表示，「當下沒有把她救起來，這個家庭就完蛋了，我是用這個心態去（救人）的。」

宜蘭孕婦挨撞倒地，對向「熱血哥」停車救人。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲陳姓夫婦遭後方騎士撞上。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，當天陳男騎著紅色機車載妻子出門，行經羅東運動公園附近的路段剛好遇上紅燈，於是緩緩停了下來，沒想到後方騎士沒有注意到撞了上來，導致他整個人往前摔飛出去，後座的妻子也側摔倒地，痛到久久無法起身。

由於該路段車流量不小，還有大型車輛經過，「熱血哥」陳游文當時是在對向車道，發現陳姓夫婦發生車禍，倒地的女子肚子很大，還喊得很大聲，直覺兩人需要幫助，於是連忙停車上前幫忙，甚至拿出雨傘幫忙遮陽，直到救護車抵達現場，協助孕婦上救護車才離開。

宜蘭孕婦挨撞倒地，對向「熱血哥」停車救人。（圖／東森新聞）

▼▲陳游文（粉衣者）抱著挽救這個家庭的心態，熱心協助孕婦送醫。

宜蘭孕婦挨撞倒地，對向「熱血哥」停車救人。（圖／東森新聞）

幸好，陳妻經過治療已經沒有大礙，腹中胎兒也很平安，夫妻倆將事發過程PO上網，希望找到這位粉衣「熱血哥」，好好感謝對方。

面對夫妻倆的感謝，陳游文低調表示，他在2年前加入救護義消行列，目的就是想幫助更多人，那天原本是要去長照機構照顧老人家，剛好看到這場車禍，於是決定放下手邊所有事情協助，畢竟救人第一，「一個家庭若因為這樣（車禍），你沒有當下把她救起來，還是說以後她有一些後遺症，這個家庭就完蛋了，我是用這個心態去（救人）的。」

▼陳游文平時會到長照中心照顧老人家。

宜蘭孕婦挨撞倒地，對向「熱血哥」停車救人。（圖／東森新聞）

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