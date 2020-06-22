死亡撞擊瞬間曝光！桃園孕婦駕車高速撞　「機車空中解體」母女噴飛1死1重傷

▲陳女在路口停等約5秒後騎出，當場遭到古女駕車撞飛。（圖／東森新聞）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市楊梅區高鐵南路七段與楊新路四段路口21日下午近3時發生一起死亡車禍，46歲的陳姓女子騎機車載著10歲女兒，但卻未依規定兩段式左轉，遭到24歲的古姓孕婦駕駛自小客猛力撞上，機車零件瞬間噴飛解體，陳女送醫後傷重不治，而10歲的女童則重傷仍未脫險。

民眾行車器錄器畫面拍下，當時陳女騎車載著女兒，行經路口處時未依規定兩段式左轉，逕自靠左後停在路口約5秒查看有無來車，接著陳女騎出路口，不料下一秒竟遭直行的自小客車高速撞上，母女2人當場連人帶車噴飛，機車還被撞到「空中解體」，散落滿地的零件殘骸碎片、母女倆也重摔在地，現場一片狼藉；而自小客在碰撞後失控，衝入一旁稻田中，車頭凹陷全毀。

救護人員事後獲報趕抵現場，發現陳女及10歲女童傷勢相當嚴重，立即將2人送往醫院搶救，惟陳女經急救後仍宣告不治身亡，而10歲女童目前重傷搶救中，仍尚未脫離險境。另一方面，駕駛自小車的古姓孕婦懷胎35周，幸運僅有手腳受到擦傷，腹中胎兒無恙，現正在醫院休養。

回到事故現場，高鐵南路相當寬敞筆直，來往車流速度不慢，而此次發生死亡事故的路口，機車騎士依規定必須兩段式左轉，陳女疑似違規因此釀禍，但古姓孕婦行經路口時也未依規定減速，目前警方正調閱監視系統及行車紀錄器釐清肇因。

▼自小客車在撞擊後失控衝進田中，事故現場一片狼藉。（圖／楊梅警分局提供）