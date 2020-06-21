網美魔幻秘境！　宜蘭生態綠舟內河道人工岩洞　天光水光超美

▲宜蘭生態綠舟內河道人工岩洞，天光水光如油畫美景，成網美魔幻秘境。（圖／賴姓攝影師提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「不用打光，只要角度對，怎麼拍都很奇幻！」開幕4年多的宜蘭生態綠舟園區內，冬山河道穿越長約50公尺的鐵路涵洞，因人工岩洞有天井透光，岩壁長青苔，及藍、紫淡色塗料，陽光從天井灑進洞內經河水反射，營造出媲美金門、馬祖等地的戰備坑道水光映彩夢幻奇景，網驚艷說美極了。

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宜蘭賴姓攝影師公布一處岩洞天光造景少女如置身油畫中多張照片，美極了也讓人好奇這是那？這是開幕4年多的宜蘭生態綠舟園區內，長約50公尺的人工鐵路岩洞，因除了有冬山河道穿越，還人工岩洞天井，岩壁長青苔，及藍、紫淡色塗料，陽光從天井灑進洞內內河道經河水反射，才出現這樣美景。

宜蘭工旅處說，當初為營造自然感，才將鐵路涵洞橋身裝飾成岩石樣貌，岩洞周邊再打上微弱光源，而主要光線還是透過天井映照，。另生態綠舟每人入園費30元，預計6月底後會開放夜間營運，入夜後內河道也會有不同景致可以欣賞。

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