三峽庫區水位漲破防洪限制2m「持續長高中」　官員曝：全大陸148條河超警戒水位

▲三峽庫區水位接近147公尺。（圖／翻攝自微博「雨田將」）

文／中央社台北21日電

中國大陸官媒報導，受到近日強降雨影響，三峽大壩水位已經超出防洪限制近2公尺。中國已經全面進入汛期，官員日前曾表示，要高度重視水庫失事在內的風險。

央視財經節目及北京青年報今天報導，受近日強降雨影響，三峽水庫區水位持續上漲。

昨天，三峽大壩入庫流量增加至2萬6500立方公尺/每秒，相比19日的20500立方公尺/每秒，增加了6000立方公尺/每秒。目前水庫區水位接近147公尺，超出防洪限制水位近2公尺。

報導說，當地停靠在岸邊的客渡船也開始移錨收纜，以防事故發生。為了應對此次強降雨造成的水位上漲，海事部門也加強對過往船舶的檢查以及對重點水域、碼頭的巡查巡視。

在11日舉行的水旱災害防禦情況新聞發佈會上，中國水利部副部長葉建春說，當前中國已全面進入汛期，共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。

他說，要高度重視3大風險：超標洪水、水庫失事、山洪災害，並提到防災目標之一是水庫不因工作不到位造成垮壩失事。

有關三峽大壩的安全，每隔一陣子就會成為話題。三峽大壩去年曾傳出壩體變形，引發潰壩擔憂，不過官媒隨後極力澄清。