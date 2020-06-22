離譜！全家三峽大豹溪烤肉　9歲兒墜溪漂下游沒人發現…駐點消防員跳水救起

▲男童落水被消防局駐點人員發現救起。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區大豹溪21日下午連續發生2名男童落水意外，一名9歲男童與家人在岸邊烤肉，不慎落水漂到下游；另一名3歲男童在看溪裡的魚，從3米高岸邊墜落溪水，幸好2起意外都被消防局駐點人員發現救起，並呼籲民眾到溪邊遊玩務必小心身邊孩童安全。

21日是24節氣的夏至，各地均飆出高溫，新北市更達到35度，有許多民眾利用假日帶著家人到三峽區大豹溪玩水消暑，卻先後發生2起落水意外，幸好都被消防局駐點人員及時發現救起。

▼三峽大豹溪21日連續發生2起落水意外，幸好都被救起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

下午1時許，一名3歲曾姓男童在看溪底的魚，突然不慎從3米高的岸邊墜落溪中，家人發現後嘗試要救起他並大聲呼救，旁邊警戒的消防駐點人員立刻丟出救生圈，順利救起男童。

事發後不到3小時，另一名9歲林姓男童跟家人在溪岸邊烤肉，男童卻獨自跑去玩水，但溪水湍急不慎落水遭沖走，家人還開心烤肉渾然不知，男童一路從上游漂到下游，駐點人員發現後，趕緊跳下水將他救起，僅吞了幾口溪水，身體無大礙。

新北市消防局呼籲民眾到溪邊遊玩時，務必注意身旁小朋友動向，以免發生兒童落水意外，並查看天氣預報，注意溪水瞬間暴漲。

我沒有遲到，是時間遲到了！