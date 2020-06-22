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▲豆漿控看過來！「自然零豆乳優格」全新登場，口感清爽不甜膩。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲福樂自然零推出全新商品「豆乳優格」，讓消費者同時獲取大豆營養及健康益菌。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

近年健康意識抬頭，不少人喜歡早上來杯豆漿，因為裡面有豐富的營養價值，而日韓近年開始運用豆漿自行發酵成優格，風味更清爽，福樂自然零推出全新商品「豆乳優格」，有「原味」和「黑糖」兩選口味，讓消費者同時獲取豆漿營養及健康益菌！

▲豆乳優格嚴選非基改黃豆，有「原味」和「黑糖」兩選口味。

記者實際走上街頭邀請民眾試吃，民眾紛紛表示「沒有吃過用豆漿做的優格，但聽說日本很流行，一直想嘗試看看」，試吃豆乳優格過後，民眾認為「它第一口發酵味蠻濃的，但是我吃後面兩口的話，就有越來越清爽的感覺，我自己是蠻喜歡豆漿的香氣」，有民眾則提到「吃起來口感蠻綿密的，有點像豆花，而且它的口味是黑糖，我覺得很特別，越吃越順口」。

▲試吃民眾認為，第一口發酵味蠻濃的，但越吃越清爽。

▲試吃民眾提到，吃起來口感綿密像豆花，黑糖口味很特別且順口。



福樂自然零推出「豆乳優格」全新登場，嚴選非基改黃豆，用純豆漿加益菌發酵，一次補充大豆營養及健康益菌，口味微酸帶甜，還有濃郁豆香，吃起來清爽不甜膩，超人氣熱賣款黑糖口味，添加香醇黑糖漿，口感層次更加豐富，無添加色素及防腐劑，有乳糖不耐症及素食主義者皆可食用。

▲超人氣熱賣款黑糖口味，添加香醇黑糖漿，口感層次更加豐富。

豆乳也能不一樣，以100%豆乳發酵，無添加豆粉的豆乳優格，可以品嚐到天然發酵的原始滋味，讓消費者每一口都能感受到豆乳綻放在舌尖的微酸感，低脂、零膽固醇，口感更清爽，成為豆漿控和優格控的健康新選擇。

▼口感清爽的豆乳優格，成為豆漿控和優格控的健康新選擇。