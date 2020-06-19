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吸豆漿「一股焦味入口」她喝不下去！過來人+1　曝自煮經驗：根本可以不焦

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▲弘記豆漿餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲中式早餐店一定會有豆漿。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

中式早餐店很多都主打豆漿、油條，尤其是那一杯自製豆漿，不管配蛋餅還是飯糰都超搭。就有女網友在PTT的WomenTalk發問「喜歡焦味豆漿嗎？」文中表示，她最近常吃永和豆漿，吃到其中一家豆漿是很濃的焦味，「聽說有些人喜歡這種味道，但小妹我是喝了幾口就喝不下去了」，好奇有沒有人特別喜歡焦味豆漿。

這位女網友文中表示，她最近很常吃永和豆漿，但吃到一間的豆漿有很濃的焦味，雖然聽說有些人喜歡這種味道，但她喝了幾口就喝不下去，後來也一直覺得嘴裡留著一種燒焦味，便說再也不敢冒險嘗試，「不過哈密瓜有些人喜歡有些人不喜歡，焦味永豆想必也是，女孩們！喜歡焦味的站出來！」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有網友表示，有焦味的豆漿才是好豆漿，「沒焦味的都是邪魔歪道」、「真正的黃豆去煮，特別是用炭火煮，比較有焦香味，讚讚，磨粉去煮，味道有差，我不愛，我喜歡真正的豆漿是有焦香味」、「超喜歡，比一般的豆漿好喝，有的豆漿都有豆腥味」、「越焦越好喝，內湖一間豆漿大王很焦很有名。」

▲豆漿,豆奶。（圖／翻攝PEXELS）

▲有網友自己煮豆漿，說根本就不會有焦味。（示意圖／PEXELS）

不過更多人都跟原PO一樣無法接受，「煮到底下燒焦的，一口下去都是那個焦味蓋過，真的不行」、「焦味不好吧」、「微微的可以，但是通常都過重」、「有焦味真的不行」、「超討厭！我會直接換一杯或退錢」、「我一開始也覺得那是燒焦、店員技術差，後來看到什麼梅納反應的，但我還是認為我喝的那家太焦了。」

還有網友說，其實自己煮豆漿根本沒焦味，「燒焦的豆漿只是懶得攪拌才燒焦的」、「自己煮其實不會，讓人懷疑是不慎煮焦的」、「真正自己煮過豆漿的，都知道有焦味就是火沒顧好、下面焦掉，一堆人還在那邊瘋焦味」、「焦味就是早期用火煮控不好才出現的味道啊……平常在吃東西也不會跟老闆說我要煮焦一點吧」、「如果沒把豆渣濾掉煮就會容易焦。」

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