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互表「中意」手作浪漫愛情粽　新北首場未婚聯誼59位男女尋命中註定

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▲ 互表「中意」手作浪漫愛情粽 新北首場未婚聯誼59位男女尋命中註定。（圖／新北市民政局提供）

▲ 互表「中意」手作浪漫愛情粽，新北首場未婚聯誼59位男女尋命中註定。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局21日在貢寮福容飯店舉辦2020年第1場未婚聯誼活動「2020 愛你愛妳」，總計59位未婚男女前來尋找命中註定的Mr.／Miss Right，還熱絡 DIY應景的九孔端午粽吊飾互表「中意」及心意，現場滿滿粉紅泡泡，許多男女順利脫單，活動後還攜手共賞浪漫夕陽及沙雕。

民政局長柯慶忠表示，新北市未婚聯誼結合各區地方特色，設計有趣的主題活動，包括歐式野餐、卡丁車、DIY擴香瓶及鑰匙圈、沙灘排球等各種類型，並搭配互動遊戲，增進彼此對話空間，協助促成良緣。今年受新冠肺炎疫情影響，未婚聯誼活動延後舉辦，不少心急兒女婚事的爸媽還頻頻電話詢問辦理期程，深怕這波疫情也影響孩子的姻緣。

民政局戶政科長顏耀明表示，為增進參加者彼此的了解及交誼，本次聯誼活動特別設計問卷，依參加者報名時填寫的興趣及喜好，進行初步分組，讓有相同嗜好的單身男女一見面就有共通話題，化解初次見面的尷尬，並搭配換桌互動及分組遊戲，加深對彼此的認識及好感，擦出心動火花。

▲ 互表「中意」手作浪漫愛情粽 新北首場未婚聯誼59位男女尋命中註定。（圖／新北市民政局提供）

▲ 熱絡 DIY應景的九孔端午粽吊飾互表「中意」及心意，現場滿滿粉紅泡泡，許多男女順利脫單。

另外，配合端午節，這次也結合在地的貢寮九孔殼，讓參加男女協力DIY應景的端午粽吊飾，大夥兒親手繪製獨一無二的九孔彩繪，串接在粽飾上，用來表達心意更顯情意滿滿，也成為這次活動最值得紀念的定情物。

在鐵路局上班的郭先生說，之前擔任列車長，常須在外地工作過夜，常讓剛萌芽的愛情夭折，現在轉換內勤工作，希望藉這次活動能成功找到另一半。

另一位同樣在鐵路局上班的張小姐表示，之前參加過幾次民間的聯誼活動，雖都無疾而終，但沒有讓她退縮，樂觀的她表示，說不定藉由這次聯誼成功脫單。

民政局表示，本次未婚聯誼活動計有59人參加，共18人配對成功，配對率高達31%，許多成功配對者還相約活動結束後，順道在福隆海灘看夕陽及國際沙雕藝術展，民政局也贈送每對配對成功的佳偶「愛的電影票」，希望活動結束後，讓愛延續下去。

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