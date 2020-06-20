▲ 全國大南瓜聚集淡水金色水岸，視覺與味覺精緻饗宴。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年夏天最受矚目的「全國大南瓜比賽」將在20、21日淡水捷運站後方的金色水岸廣場隆重登場！新北市農業局輔導淡水區農會以「全國大南瓜比賽」串聯淡水在地商家，研發各式南瓜創意料理，繪製南瓜美味地圖，並邀請大家來淡水，遊當地、吃當季，一起享受在地的優質好南瓜，於後疫情時期，協助振興淡水商圈，創造信心經濟！

「全國大南瓜比賽」現場活動豐富多元，除了展示全國各地農友親自栽培，品種及外觀各異的大南瓜與南瓜創作品外，現場還設置高達5米的南瓜汽球，造型可愛討喜，提供來訪民眾拍照打卡，並有來自各地區小農及農會組成多達30個攤位，販售南瓜、蔬菜、茶葉及蜂蜜等。

▲ 全國大南瓜聚集淡水金色水岸。

淡水農會現場另外準備南瓜起司餅乾、南瓜冰沙及南瓜濃湯試吃，提供民眾品嘗最道地、最當季的南瓜美味。除了優質農產，淡水農會還加碼舉辦單筆消費滿300元送摸彩券活動，獎品將有價值高達千元以上的南瓜加工商品。

淡水農會理事長王金全表示，淡水地區因為當地大屯山系土壤富含礦物質，水源乾淨無污染，所產的南瓜品質優良，今年食用南瓜組冠軍甜度高達18.8度，農會因應南瓜產季推出的栗子南瓜禮盒，配合新北市政府美味農業得來速政策，銷售成績斐然。

▲ 全國各地農友親自栽培，品種及外觀各異的大南瓜與南瓜創作品。

王金全說，農會也針對南瓜開發了眾多商品，今年推出南瓜的加工新品「南瓜燕麥濃湯」，剛上市就深受消費者青睞，南瓜相關加工商品皆可於淡水區農會官網及農會超市粉絲團訂購，讓您在家動動手指，即可享受淡水南瓜美味農業。

農業局長李玟表示，為鼓勵淡水發展當地南瓜產業，市府積極輔導淡水區農會辦理全國大南瓜比賽，提供全國南瓜農友相互交流，精進栽培技術，每年夏天都吸引南瓜農友前來淡水河畔挑戰紀錄。

李玟說，今年的大南瓜上看超過900台斤，有望締造亞洲新紀錄，邀請各位市民朋友前來欣賞，順便逛逛農夫市集，並追尋南瓜美味地圖，按圖索驥暢遊淡水美麗景點，以實際行動支持新北小農，創造信心經濟！

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▲ 淡水農會推出栗子南瓜禮盒，加工新品「南瓜燕麥濃湯」。