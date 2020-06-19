萬里大鵬國小畢業生挑戰「很硬斗」　陸海空三棲訓練！登高領畢業證書

▲ 新北萬里大鵬國小畢業生挑戰陸海空，爬上繩索登高領畢業證書。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

沒有畢業旅行，在家鄉也玩得很開心！新北市萬里區大鵬國小11位畢業生，19日有場難忘的畢業典禮，首先要路跑1.8K的迷你萬金石路線，萬里區長粘雪琴一早就來為孩子鳴槍起跑，接著還有划船挑戰，最後還爬上繩索登高領取畢業證書，完成陸海空三度空間挑戰。

大鵬國小校長許聰顯表示，疫情為我們上了一課，學校捨棄傳統旅行社代辦畢旅的方式，今年就近在家鄉規劃系列活動，結合北海岸的在地特色：有萬金石馬拉松路線，中角灣衝浪中心，鄰近皇后鎮森林的園區資源等，發展出陸海空三度空間挑戰，融入在地化課程的元素，給孩子前所未有的探索體驗，相信這些將是孩子珍貴的畢業禮物。

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▲▼ 大鵬國小校長許聰顯與畢業生挑戰自我爬上繩索登高領畢業證書。

許聰顯說，學校體育老師侯宇陽是輕艇國手，結合他的運動專長平日訓練學生體能，而大鵬國小位於金山與萬里的交界，每年3月萬金石國際馬拉松是地方盛事，校園位於賽道上，特別在畢業設計挑戰迷你萬金石路跑，將充滿意志力運動精神與地方特色結合；接著利用皇后鎮森林園區內生態池完成划船挑戰，最後一關是克服恐懼的繩索登高，留下難忘的畢業回憶。

畢業生諶柔靜表示，完成陸海空三項挑戰，在畢業前享受這三項挑戰的蛻變洗禮，我覺得對於自我成長是一個重要的里程碑；另一個畢業生楊喬安表示，雖然陸海空三項挑戰感覺很困難，但我靠意志力達成，登高領畢業證書那一刻的心情很激動也很感動。

▲ 大鵬國小畢業生挑戰路跑1.8K的迷你萬金石路線。

畢業生簡福麟表示，這次學校辦理的陸海空活動具挑戰性，能靠自己的力量順利的完成挑戰，這美好回憶真的很深刻，我一定會好好珍惜這得來不易的畢業證書，直呼真的很值得，謝謝校長、主任、老師們，為我們安排這麼多豐富、精采的畢業系列活動。

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▲ 大鵬國小畢業生們挑戰划船。