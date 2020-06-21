▲ 淡水竹林慈玄宮關懷弱勢，溫馨慶端午發放禮金2000元。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午佳節即將來臨，竹林慈玄宮攜手淡水區關懷弱勢協會，21日在竹林慈玄宮前廣場舉辦「慶端午送愛心」活動，依循主祀玄天上帝為民終劫濟苦的精神，該協會連續13年舉辦端午關懷弱勢活動，現場由創會理事長蔡錦賢議員及新北市副市長謝政達等人，致贈淡水、三芝、石門近千戶弱勢家庭，每戶端午禮金2000元，讓民眾感受滿滿的愛，開心過佳節。

竹林慈玄宮主委暨淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢議員表示，往年於淡水捷運站舉辦之端午賑濟金發放活動，今年考量疫情避免人群聚集，改在竹林慈玄宮前廣場發放，並提供接駁車載送弱勢民眾上下山，往年提供的義診、義剪、發放肉粽及物資等關懷內容，今年也將相關經費轉至端午禮金增加至每戶2000元。此外，家樂福小磚頭公益團體提供1000元禮金，希望透過廣大社會善心人士和企業的愛心，讓弱勢家庭團圓過佳節。

▲ 竹林慈玄宮秉持玄天上帝普渡濟世的精神，經常舉辦弱勢關懷活動。

副市長謝政達表示，竹林慈玄宮秉持玄天上帝普渡濟世的精神，經常舉辦弱勢關懷活動，廟方成立的淡水區關懷弱勢協會，除每年春節、端午節、中秋節等三大節日發放賑濟金、愛心園遊會及歲末寒冬送暖圍爐，在地方上付出極大心力，是竹圍地區重要的信仰中心。

民政局長柯慶忠表示，竹林慈玄宮主祀玄天上帝，俗稱「上帝公」、「上帝爺」、「帝爺公」，民眾相信帝爺公能勸人向善、趨吉避凶，保佑民眾安居樂業。每年玄天上帝誕辰，會舉辦遶境與祝壽慶典；農曆7月連續3天的河祭、路祭薦拔祈福大法會，也是當地的年度宗教盛事，祈求交通平順，民眾在農曆鬼月期間行車出入平安。

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