▲ 新北好茶周末品春茗，包種茶與你「香」遇台北希望廣場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年新北好茶春季文山包種茶上市，6月20、21日周末兩天在台北市善導寺捷運站旁「希望廣場」舉辦消費地推廣會；現場齊聚了冠軍茶鄉-坪林各路好手的優質茶品，除了體面的「比賽茶」伴手禮盒，也有包種茶油、茶粿、茶香手工皂及特色茶食等副產品可選擇，與民眾分享當季最新鮮優質的包種茶。

新北市為文山包種茶的發源地，自古以來一直有「北包種，南烏龍」的美名，而素有茶鄉之稱的坪林，更是包種茶的主要產區，包種茶的特色為先聞「香氣」再品茶湯「韻味」，除了茶湯呈現蜜黃碧綠色之外，更重要的是入喉時散發典雅的花香。

▲ 連外國人也到坪林領取「新北好茶券」。

坪林區農會理事長王成意表示，新北好茶品牌歷經多年努力與推廣，配合春、冬產季舉辦各種區（市）級競賽，新北市的茶農們製茶技術及茶葉品質已相當成熟且穩定。他說，上半年因應疫情，新北市政府輔導產地以預購、團購、臉書直播方式銷售春茶，也透過發放「新北好茶券」帶動坪林當地觀光人潮，振興當地經濟，讓農民跟店家都有錢賺。

農業局表示，6月20、21日於善導寺捷運站旁的希望廣場將舉辦新北好茶消費地展售會，歡迎大家把握機會至現場選購好茶，這次同時也推出了價值100元的「新北好茶券」，只要加入新北好茶Line@及「稼日蒔光」臉書按讚即可至希望廣場服務台或是坪林區公所領取，於希望廣場及坪林產地商圈皆可折抵消費，採限量發放，發完為止。

新北市也建立完整的農藥檢測機制，推動「茶清方案」，對比賽茶進行密集的抽檢，力求為消費者把關食安，本次春季包種茶評鑑抽檢全數合格，因此民眾選購好茶只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、安全、高品質的保證，想知道更多新北好茶訊息可關注新北市農業局稼日蒔光臉書：https://www.facebook.com/agr.ntpc/。

「美麗最大的祕密」

▲ 民眾逛逛「坪林老街」。