新北市立圖書館變身藝文展場　「金點新秀設計獎」入圍作品看得到

▲ 新北市青少年圖書館與在地的景文科大視覺系合作，將今年畢業生參加「金點新秀設計獎」的入圍作品搬到圖書館。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

到圖書館看書，也能看展覽！新北市青少年圖書館與在地的景文科大視覺系合作，將今年畢業生參加「金點新秀設計獎」的入圍作品搬到圖書館，讓圖書館變成藝文展場，入圍的創作者也將帶大家用自己的名字來畫畫，進行創作體驗。

新北市立圖書館表示，備受年輕學子矚目的「金點新秀設計獎」，是臺灣設計科系學生揮灑創意、一展長才的重要舞台。每年徵集年輕學子優秀作品，再透過專業評審團，經初、決審兩階段評選，發掘設計界的明日之星。

新北市立圖書館說，因受疫情影響，今年取消實體展覽，改以線上展覽方式呈現，為了提供學生有更多創作平台，讓學生作品被更多人看見，青少年圖書館因此和景文科技大學視傳系合作，將畢業展搬到圖書館，將藝術帶入日常，讓民眾到圖書館也能看展覽。

青少年圖書館主任林俊宏表示，此次景文科大視傳系畢業展以「So Fun 收放」為主題，參賽作品結合畢業製作，共展出20組作品，除了於一樓大廳及特展室內設置專屬的攤位展示作品，今年參賽「2020金點新秀設計獎」入圍的4件作品。

林俊宏說，獲得循環設計特別獎作品「杯旅easy eco」、包裝設計類獲獎作品「妖妖酒」、視覺傳達設計類獲獎作品「耍廢症候群」和「收放SO FUN」等，也會布置於6樓書庫區中，讓民眾到圖書館看書的同時，也能欣賞新一代的創意作品。

「So Fun 收放」景文科大視傳系畢業展，展期自即日起至6月底止，6月20日下午2時，還有「用我的名字來畫畫」手繪圖像創作課程，視傳系學生將帶大家利用自己的名字作畫，活動免費，歡迎有興趣的民眾前來體驗。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢，洽詢電話：02-2212-8905。

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