炎炎夏日跟著阿中部長迺菜市　台電台南區處和您漫步吃美食！

▲台灣電力公司台南區營業處福利會，舉辦「跟著阿中部長迺菜市，毋免佇厝吹冷氣」健行1日遊活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著夏季來臨，炎炎夏日不知何處去嗎？不妨跟隨「阿中部長」遊歷台南的腳步，一起享受傳統又道地的市場美食吧！台灣電力公司台南區營業處福利會，21日舉辦「跟著阿中部長迺菜市，毋免佇厝吹冷氣」健行1日遊活動。

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由台電台南區處許墩貴處長率隊，帶領區處員工及眷屬共600人，一同暢遊台南市中西區國華街、保安路、水仙宮市場、淺草新天地等熱門景點，不僅紓解平日工作壓力，又增進身心健康！

近期由於受到新冠肺炎疫情的影響，商圈人潮明顯消退。在天氣漸熱、疫情緩和之際，正是踏出家門、交流感情的最佳時機！台電台南區處職工福利委員會，特別規劃暢遊美食商圈健行一日遊活動，讓我們重溫阿中部長與「防疫五月天」遊台南的悸動！

今天由台南區處許墩貴處長，帶領區處人員遍

遊美食集散地，途中經和意路、國華路二段、中正路、淺草新天地、正興街、海安路二段、神農街、水仙宮市場及民族路，過程中大家同享美味佳餚，與商家互動消費，讓商家感受台電公司的溫暖。

許墩貴處長表示，這次活動讓員工及眷屬漫步台南美食商圈、享受市場美食、欣賞悠久古蹟及遊覽二手市集，行程豐富充實。過程中不僅凝聚同仁向心力，更紓解身心壓力。號召員工走出戶外進街遊覽之際，也減少留在家中吹冷氣的時間，頗有節約電力的效果。此外，在同仁大啖美食之際，市場裡踴躍的人潮同時也帶來消費行為，可收紓困與振興經濟之效，可謂一舉數得！

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