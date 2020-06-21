令人「粽」意　台南消保官訪查端節粽供貨足價格平穩

▲台南消保官訪查端節坊間粽子供貨情況，稽查結果貨足價格平穩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



端午節將至，粽子等應景食品大量應市，為讓民眾買到價格合理、品質穩定的粽子，黃偉哲市長特別指示法制處消保官進行瞭解粽子供需、價格標示及波動情形，避免業者利用節慶調漲粽子價格，影響消費者歡度佳節的心情與權益。





法制處消保官20日至東區、中西區、永康區、新市區、麻豆區、新營區等販售粽子之店家，針對粽子價格進行訪查，今年價格與去年相較，受訪查的業者粽子價格皆未調漲，價格持平其或小幅下跌，價格及供貨情形都很平穩，因距端午節還有數日，故未見搶購人潮，而各店家售價標示也很清楚，並未於訪查時發現有因節慶哄抬價格情形。部分業者表示，雖然今年成本略有所漲，但因為新冠肺炎疫情關係，買氣下降，採行薄利多銷的銷售方式，不敢用漲價來反映成本，以免影響買氣。





行政院消保處已針對五大賣場與四大超商相同品項粽子價格進行訪查，發現今年價格與去年相較，79％價格持平或下跌；21％上漲，漲幅在1成以下占19％、超過1成僅2％。而本市訪查傳統粽子的店家，幾皆無漲價情形，民眾仍得以往常價格，享受粽香美味。在在說明臺南市是美食之都，宜居城市。

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至於常用棕料、包材等，台南市政府衛生局已提前為消費者把關，至傳統市場、超市、賣場等進行抽驗，針對肉品、蝦米、香菇、調味料等72件產品，檢驗是否含有防腐劑、甜味劑、衛生指標菌、農藥殘留量等多種項目，除1件蝦米檢出漂白劑殘留量超標，並已要求該產品下架外。其餘皆合格。





民眾如認為業者販售粽子有不合理漲價情形，或有價格標示不清、未標示的情形，可以撥打「1950」消費者服務專線反映，維護消費者的權益。

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