居民怒批台南水泥產業園區擴大設置案通過　黃偉哲：一切依法行政！

▲竑榮實業股份有限公司擴大設置水泥產業園區案，由於距幼兒園、住宅區僅有180公尺，恐導致嚴重環境污染，危害居民健康及交通，居民向黃偉哲市長陳情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

竑榮實業股份有限公司安定廠（預拌混凝土廠）設在台南市安定區中榮里，該公司欲將其6公頃農業用地擴大設置水泥產業園區，由於距幼兒園、住宅區僅有180公尺，恐將導致嚴重環境污染，危害當地居民健康及交通，上千居民連署向台南市長黃偉哲陳情，堅決反對高汙染產業進駐。

陳情民眾指出，當地居民人人分工合作，積極錄影拍照蒐證、調查資料，並向專業專家諮詢，製作相當完整詳實簡報，2019年4月22日，數十位居民代表，在市議員李偉智、林志展、林志聰、李文俊陪同下，向市長黃偉哲陳情。

陳情民眾說，在聽取簡報後，黃偉哲市長也認為竑榮實業公司擴大設置水泥產業有爭議，包括周邊的電鍍廠、瀝青廠也有相關環保問題之疑慮。與會的居民代表指出，市長黃偉哲允諾「該開發案不會通過」。

與會居民代表表示，除黃偉哲市長允諾外，加上會後林志展議員更表示，不只不會同意，最終目標是將這些高污染產業全數遷走，要把中榮里全部改為住宅區，居民心中大石總算放下；而環保局也在會後，根據居民陳情之內容，對竑榮實業安定廠及周邊電鍍廠、瀝青廠涉及違法事項，進行裁處。

不料，日前中榮里里長接獲台南市都市發展局公文，將於6月30日召開「竑榮實業股份有限公司申請設置產業園區開發計畫第1次專案小組暨現地會勘」會議。居民得知消息，相當疑惑，市長和議員不是都已承諾不會讓該案通過？為何要召開會議？

中榮里居民從公文中發現，台南市經濟發展局於2019年7月11日已原則同意該案；台南市環保局認該案面積未達10公頃，確認無須提送環境影響評估；且該案位於非山坡地，免提送水土保持規劃書審核。其中更令居民傻眼的是，台南市農業局竟於2020年1月17日同意其農業用地變更，內政部營建署於2020年5月22日函復，已收訖該案審查費。

中榮里居民怒批，2019年4月22日當地居民代表至市府陳情，市長黃偉哲當場承諾不會通過竑榮公司擴大設置水泥產業園區，才過了一年，竑榮公司案居然就通過了！更難以置信是環評、水土保持都不用，農地變更竟也輕易通過。

中榮里民指出，中今年6月初發生死魚案件，造成里民很大恐慌，市府表示跟污染無關，原本也很想信任市府團隊，然而信任這種事一被打破，換來的只是更多的質疑。民進黨市議員李偉智，認為黃偉哲應該要信守對人民的承諾，他覺得還是要讓黃偉哲市長聽到居民的聲音。

黃偉哲市長表示：「我怎麼能答應不會過，我又不是王！」。黃偉哲表示，沒有印象允諾什麼事，就算有允諾，也不能違法允諾，業者依照規定來申請，就要依照規定審查，他只是建議業者要與地方多溝通。

黃偉哲認為，6月30日的會議及會勘，應是溝通的一部分，至於各局處原則同意該開發案的部分，大家可以去查查，是否依循相關法規行事。黃偉哲強調，市府是依法行政，不能依喜好行政。

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