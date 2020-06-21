增援北京！　陸衛健委：已從湖北等地抽調212名檢測人員

▲北京近日向疫情風險區的民眾進行大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京近日再次爆發新冠肺炎疫情，為滿足大量的篩檢需要，北京市衛健委發言人高小俊21日接露，國家近期已從湖北、遼寧等地抽調了共212名檢測人員，支援北京10家醫院展開病毒核酸檢測工作，每日預計為北京提供約3萬個樣本的檢測能力。

高小說，此舉旨在加強北京核酸檢測的力量，實現在更多人群進行核酸檢測的目標。來自各地的實驗室檢測人員，組成了10支檢測隊伍，攜帶必要設備支援央屬、北京市屬等10家醫院。

▲各方隊伍支援北京核酸檢測能量。（圖／記者任以芳攝）

目前，北京市單日最大核酸檢測能力已擴增到23萬份，如採用5：1混檢，每日可檢測近100萬人。

北京市今天下午舉行第128場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上通報，北京昨日新增報告確診病例22例，自6月11日至6月20日，全市已累計報告本地確診病例227例，尚在觀察的無症狀感染者18例。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，6月20日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例22例，其中男性11例，女性11例，年齡平均42歲，最小1歲7個月，最大86歲，北京戶籍10例，外省戶籍12例，豐台區10例，大興區8例，海淀區3例，通州區1例，臨床分型輕型3例，普通型19例，已完成17例確診病例調查， 5例正在調查中。

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