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男嬰出生兩小時無故夭折　母控護士抱走後...醫院監控、紀錄全空白

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▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸山東出現離奇醫療糾紛！日前青島一名國中女教師王新（化名）懷孕286天後，於當地醫院產下一名男嬰，被登記是「足月兒」，情況一切正常，不料產後她才看了孩子一眼，被護士抱走2小時後男嬰竟已經奄奄一息，最後搶救無效身亡，更離譜的是，王新想向院方回調監控、護理紀錄時，卻只剩下一片空白。


《齊魯晚報》報導，王新現年31歲，結婚多年後於去年順利懷孕，丈夫強子（化名）特別關心，按時進行孕檢，也特別注意營養，更在4月2日產前，做了兩次胎心監護，結果均正常。

▲▼大陸一名國中教師王新，控訴青島第八人民醫院讓他孩子出生後兩小時無故夭折。（圖／取自齊魯晚報）

▲大陸國中教師王新，控訴青島第八人民醫院讓他孩子出生後兩小時無故夭折，關鍵時間的紀錄空白。（圖／取自齊魯晚報）

到了4月2日上午，王新和丈夫早上8時就抵達醫院，準備進行剖腹產，但醫院一直等到下午4時，才安排她進入手術室，經過約30分鐘後，順利產下男嬰「我都聽到了孩子的哭聲，哇哇大哭，哭了好幾聲」王新說。

接著，護士將男嬰洗淨並讓王新看了一眼後，便將他抱走說要給家屬看，並完成打針、稱體重、按腳印手續。但王新家屬控訴，護士出產房後，並沒有停下腳步，直接將孩子抱上3樓，等到晚上6時10分，才通知焦急等待的家屬說「孩子不好了。」

王新的丈夫強子表示，當時看到孩子身上沒有包東西，護士只說「沒有肌張力了，呼吸也不行了」接著急救2小時後，父母與孩子就天人永隔。

報導稱，原本還看得到孩子出生後在病例紀錄上，有身長、體重等資料，且王新夫婦自述，出生後餵糖水時還很正常，出生後的評分都是滿分，但當時他們想向醫院討要說法、調閱病例、監控畫面時，醫院卻不配合，只能無奈報警。

報警之後，醫院經過一個禮拜才將病歷和監控拿給他們，但這時的監控畫面上，除了護士抱走孩子的那一段，其餘在產房的都是空白，而男嬰護理記錄上，從當天下午4時39分至晚上6時10分這一段，也是空白。

《齊魯晚報》報導進一步直指，類似的糾紛事故，近2個月以來不是第一次，尤其正值疫情期間，記者試圖調查時還多次被保安攔下。該文指，回顧5月28日，青島市第八人民醫院也有一名剖腹產的新生兒，同樣都是「孕檢好好的」，但出生不久就夭折，其父孫先生向媒體透露，類似案理發生在周遭群眾身上，還有很多。

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