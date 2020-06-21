說好的寶相莊嚴呢！甘肅石窟「二立佛」重修後崩壞　陸網笑噴：不會修別瞎修

▲甘肅省隴南西合法鏡寺石窟佛像。（圖／翻攝自騰訊網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸古蹟眾多，日常維護成為銘記歷史的重要課題，但近日甘肅隴南法鏡寺石窟內，一組14尊「二立佛」修復後的模樣被大陸網友瘋傳，因為理應莊嚴肅穆的佛像，經過村民的加工整修後，反而變得有些滑稽，讓網友不經感嘆「不會修就別瞎修」、「文革遺毒」，但也有人打趣肯定「很有特色。」

據了解，該著名的石窟佛寺—法鏡寺位於大陸甘肅省隴南境內，西和縣城以北12公里處的石堡村五台山上，因唐代大詩人杜甫留詩而聲聞隴右。

▲佛像最早開鑿於北朝（西元420年–西元589年間）。（圖／翻攝自微博）

法鏡市內現存的14尊石窟造像，最早開鑿於北朝到北周年間，大佛體態豐直，施無畏印、與願印，後歷經自然風化，以及文革期間頭部損毀，導致佛像身體僅存石胎，泥皮脫落，直到當地村民於2000年7月重修後，成為現在的樣貌。

根據大陸網友在微博上瘋傳的照片來看，這些佛像重修後，各個表情均相當微妙，尤其是彎曲狹長的眼睛，以及似笑非笑的嘴唇，引起網友熱烈討論，大陸網民甚至幫佛像找起「明星臉」，直言很像日本卡通櫻桃小丸子裡面的「中野爺爺」。

其他網友們也紛紛留言打趣的表示，「說好的寶像莊嚴呢?」、「最早的表情包了吧」、「情侶頭像有新素材了」，也有人直接批評，「這是對藝術的褻瀆、「不會修就別瞎修」。但也有網友解釋，之所以會出現這種情況，多是因為文革期間地方文物遭到破壞後，重修的村民因為貧窮、缺乏審美，只好「發揮創意、自己上。」還有人說，這麼有趣，反而更想去看了，認為石窟二立佛會成為新的熱門「表情包」和景點。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼石窟佛像在當地屬於知名景點。（圖／翻攝自騰訊網）