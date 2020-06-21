內蒙沙漠試種5200畝旱稻　預計每畝可產450公斤大米

▲「旱稻」也叫陸稻，是水稻的變異型。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸的第八大沙漠內蒙古「烏蘭布和沙漠」試種5200畝旱稻，除了具有節約水資源、防沙以及固沙的作用，預計每畝可產450公斤優質大米，畝均淨賺人民幣1萬元（約台幣4萬）以上，使生態、經濟和社會效益達成「三贏」的局面。

根據新華社報導，種植旱稻項目負責人魏智恆說，將採用精準耕作技術播種，利用水肥一體化滴灌系統灌溉，且按照有機水稻標準進行管理，進行5200畝旱稻試種，而為了加快整體的速度，每天出動10多台播種機，預計於中旬完成播種工作、實現機械化以及節約化作業。

據報導，他還說，這次試種的品種是旱香一號與旱香二號，預計每畝灌溉水量為280立方米，相比常規水稻所需要的水量減少600至800立方米，大幅節約水資源，而旱稻根系長達50釐米左右，具有較好的防沙與固沙作用。

此外，他補充說，根據初步測算，每畝旱稻種植成本為人民幣2000元（約台幣8千）以上，主要包含土地、水、肥、滴灌管、人工、機械作業等費用，每畝可產450公斤優質大米，按照1公斤30元的售價計算，畝均淨賺人民幣1萬元以上。

「烏蘭布和沙漠」總面積1500萬畝，其中近430萬分佈在巴彥淖爾市磴口縣境內，擁有日照充足、日夜溫差大以及無污染的優勢，是種植旱稻的好地點。

「旱稻」也叫陸稻，無論是生物學特性、外部形態或內部解剖結構都和水稻相似，兩者最大的差別在於，旱稻適宜在完全旱田條件下栽培種植，只要土壤中含有一定量的水分，它就可以生長良好；水稻不受人工灌水的限制，充分利用自然降水從而可大力擴大種植面積，提高稻穀產量。