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北京爆發第二波疫情！　張文宏：不能這麼認為

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▲▼北京,疫情,出租車,外送員,快遞員。（圖／記者任以芳攝）

▲北京近日疫情嚴峻。（圖／記者任以芳攝）

 記者陳政錄／綜合報導

大陸北京近日疫情自新發地市場蔓延後，10天累計新增227例確診，但防疫專家張文宏表示，他原先判斷的第二波疫情，是指於全世界範圍內可能在秋冬季節出現，因此北京這波疫情，「我們還不能認為是第二波的來臨。」認為應該是一次比較突然的、小規模的爆發。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日在「浦江創新論壇」，接受陸媒訪談時進一步指出，從目前北京嚴控疫情的狀況來看，北京疫情的爆發力度，仍在可控範圍內。

▲▼張文宏。（圖／翻攝微博）

▲大陸防疫專家張文宏。（圖／翻攝財經網微博）

張文宏也重申他的預判，全球於秋冬爆發第二波疫情「是肯定的」，對於北京的現況，「很顯然，夏天才剛剛開始，秋冬季節還早。」

他分析，以傳染病的傳染特性來看，如果第一波疫情不能得到完全控制，基本上經過一段時間的壓制以後，會出現第二波疫情。張文宏表示，從世界範圍來看，整體疫情還在往上走。

至於中國大陸目前應如何防控疫情，張文宏表示，中國應追求接近零病例，而不是絕對零病例，因為疫情很容易從其他國家傳入。另對於今後是否還會在其他城市，出現類似北京的情況，他說現在還很難下結論。

張文宏補充，若病毒要在人類社會上長期存在，通常會具備幾個特點，譬如在人類當中持續傳播，傳播鏈無休無止地繼續下去；病毒存在中間宿主，人類更容易接觸這種動物；病毒成為一種慢性病毒，不容易被人體清除。

他說，目前為止，新冠病毒和其他冠狀病毒一樣，還沒有看到它可以持續在人體內存在，但病毒是否會隨時間延長，出現變異並慢性化，目前還沒有相關依據。

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