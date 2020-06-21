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中國「領土衝突動作頻頻」日本搶表態　CNN預測：釣魚臺恐淪下一個亞洲戰場！

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▲中國船隻常藉故經過釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲釣魚台問題經過百年仍無解。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

近期中國動作頻頻，不僅在中印邊境駁火，造成兩國局勢緊張，外媒曾分析「中國正想要改變世界局勢」，而《CNN》日前分析，在中印邊界問題之後，下一個將讓中國「大動作」的戰場，可能將會發生在已經有數年之爭的釣魚臺列嶼。

根據《CNN》報導，日本自1895年認為釣魚臺為無人島，且未受過清朝統治的狀態，於是決定接管；然而中國則堅持明朝時期就已經發現釣魚臺列嶼，且皆有在官方文獻中紀載；台灣則堅持立場為16世紀起，釣魚臺列嶼就被列訂為台灣所屬島嶼之一，經過多年三方未達成共識，如今面對中國「領土疆界」的認知不同，釣魚臺問題可能將再度重提。

日本政府發言人須賀芳秀上週重申了該國立場，提到「尖閣諸島（釣魚臺）在我們的控制之下，且在歷史上、國際法上無疑都是日本領土，這些立場也將會繼續，我們將會冷靜的面對中國做出的回應與行動」。中國外交部則在聲明中回應日本的觀點，「釣魚臺與其列嶼是中國領土的固有部分，在這些海域上巡邏、執法是我們的權利。」

此外，中國媒體也分析，「日本保守派透過釣魚臺問題，試圖破壞中日關係」。《CNN》分析中則提到，若以中國近期較為激烈的方式表明領土立場與態度，那麼釣漁臺列嶼可能將成為亞洲下一個軍事爆發點。

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