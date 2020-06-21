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台南載豬肉貨車河堤道路連撞2機車　 男騎士頭部重創昏迷

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▲陳姓男子駕小貨車，在永康河堤道路上疑因超車不慎與2部機車擦撞，造成1傷1命危。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓男子駕小貨車，在永康河堤道路上疑因超車不慎與2部機車擦撞，造成1傷1命危。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名陳姓男子20日深夜駕駛自用小貨車，在永康區河堤道路超車時，疑因超車不慎與同向前方陳姓女子機車發生擦撞，再與王姓男子機車發生碰撞肇事，陳女手腳多處擦挫傷，送安南醫院救治，王男頭部重創，一度失去生命跡象，經送奇美醫院急救，已恢復生命跡象，惟昏迷仍有生命危險。

▲陳姓男子駕小貨車，在永康河堤道路上疑因超車不慎與2部機車擦撞，造成1傷1命危。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康區河堤道路鹽洲里路燈編號256號前，6月20日深夜11時13分許發生一起重大車禍，43歲陳姓男子駕駛自用小貨車，沿河堤道路由東往西跨越雙向禁止（雙黃線）超車線超車時，與同向在前駕駛人陳女（21歲）騎乘之機車發生擦撞，再與沿河堤道路一般車道西向東直行王男（21歲）駕駛的機車發生碰撞而肇事。

▲陳姓男子駕小貨車，在永康河堤道路上疑因超車不慎與2部機車擦撞，造成1傷1命危。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王男頭部受傷嚴重意識不清，一度失去生命跡象，經由救護車送往奇美醫院開刀急救，恢復生命跡象，目前昏迷中，仍有生命危險。陳女手腳多處擦挫傷由救護車送安南醫院救治。肇事陳男與陳女酒測值均為0.00mg/L，另送醫急救王男經抽血檢驗酒精亦為0。案發後永康分局鹽行派出所立即派員到場維持交通秩序及管制疏導，並進行勘查測繪蒐證，目前肇事原因及相關責任由永康交通分隊調查釐清中。

初步了解，陳男係駕車載豬肉欲前往永康的市場途中疑超車不慎而肇事。永康分局指出，若駕駛有超車不當時，輕則擦撞，重則嚴重車禍，依道路交通管理處罰條例第47條之規定，違規超車可處新台幣1200至2400元罰鍰，永康分局提醒用路人，超車前應視當下路況、視線，並考量他車可能動線，以安全、穩當的方式超車，確保自己及他人行車安全。

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