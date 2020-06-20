台南柳營第14號橋驚傳落水！消防員漏夜搜救　現場獨留電動輪椅

▲台南市柳營區義士路一段底第14號橋，20日晚上傳出有人落水，台南市消防局出動救生艇前往搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區義士路一段底第14號橋，20日晚上傳出有人落水，台南市消防局出動人車前往搶救，警、消在橋邊發現疑似落水者的電動輪椅，消防人員下艇積極搜尋，惟至目前尚未發現疑似落水者，目前漏夜搜尋中。

台南市消防局119勤務中心於20日晚上7時52分許據報，台南市柳營區義士路一段底第14號橋，有民眾落水，馬上派遣柳營、東山、新營消防分隊之消防救生人車前往搶救。

消防人員初步了解，橋邊有一輛電動輪椅車，在大圳旁有疑似跌落的痕跡，據疑似落水者之家屬表示，家中外勞晚上6時50分外出倒垃圾，回來即未見當事人，家屬返家後趕緊尋找，發現輪椅已停放於14號橋旁，懷疑當事人落水，馬上報案請求救援。

消防人員放救生艇下水搜救，但到晚上10時多仍無所獲，目前仍持績搜救。台南市警新營分局警方據報也派員到場協助處理，初步了解疑似落水者是54歲的盧姓男子，有重症病史，全案目前由警消調查處理中。

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