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自認「一拜」華麗左轉無辜車被撞搖晃刮傷　福斯女肇逃開罰扣照

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▲▼福斯小客車巷口左轉角度不足，擦撞路邊小客車竟直接駛離，構成肇逃。（圖／民眾提供）

▲福斯小客車左轉擦撞路邊小客車直接駛離，構成肇逃。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

曾姓女自開車白色小客車從巷道要左轉，自認可以「一拜」轉過去，華麗左轉卻不慎擦撞路口的小客車後離去，被害車主氣炸報警。曾女到案時雖辯稱不知，但監視器畫面會說話，被害車遭碰撞還明顯晃動，警方據此認定曾女肇事逃逸，除要罰錢還得扣照，得不償失。

第三警分局交通分隊日前某日下午獲報有民眾車輛停放路邊，遭人擦撞，員警立刻到場了解狀況。受害的55歲李姓男子氣極敗壞跟警方說，他將愛車放在南區南門路巷子內的路旁，才想要開車去做保養，卻發現車的右後方葉子板竟有明顯刮痕，疑遭人擦撞，卻沒人通報，他希望警方協助揪出此人，要向他求償。

警方經調閱相關監視器，果然發現有一輛白色福斯小客車從巷道出來左轉時，右前保桿有碰撞到李男的車。畫面中可看到靜止的車有明顯搖晃，但白車卻未停下，直接開走。警方透過相關資料，找到當時開車的46歲曾姓女子，並請她到案說明。

▲▼福斯小客車巷口左轉角度不足，擦撞路邊小客車竟直接駛離，構成肇逃。（圖／民眾提供）

▲▼受害車右後葉子板明顯刮痕，與肇事車右前保桿刮痕相符。（圖／民眾提供）

▲▼福斯小客車巷口左轉角度不足，擦撞路邊小客車竟直接駛離，構成肇逃。（圖／民眾提供）

曾女坦認確實有開車經過，但轉彎時覺得可以轉得過，沒感覺有擦撞到車輛，直到警方通知才知道有此事。

交通分隊長蔡興邦表示，經採證雙方車輛確認是2車擦撞造成，初判是曾女轉彎時角度未抓好擦撞，根據影片，曾女雖堅稱不知道，但警方仍認定有肇事逃逸，依《道路交通管理處罰條例》開罰，可罰1000元至3000元，並可吊扣駕照1至3個月。

他也提醒，台灣地狹人稠，停車空間普遍不足，民眾於巷弄停車時，除注意是否為禁停路段外，停放愛車時更要注意是否影響行人或車輛通行，若停車位置影響交通，仍屬違規停車，可依法開罰。民眾若不慎發生交通事故，應依規定報案，才能保障車禍雙方當事人權益，切勿憑恃自己的判斷便宜行事，讓原本單純的交通事故變得複雜。

隨手拍都是美照


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