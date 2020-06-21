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「在嘉義看的角度最好」陳時中20日嘉義賞艷陽　幫忙宣傳日環食

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▲陳時中見證扶輪社捐贈口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中見證扶輪社捐贈口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣喜獲桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社聯合捐贈「口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車」，由縣長翁章梁、衛福部長陳時中、天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠、全國各牙醫師公會、扶輪社貴賓見證下完成。翁章梁說，「偏鄉醫療戰力再提升！」，嘉義縣專屬｢Q版｣行動醫療列車，將強化偏鄉口腔、視力保健照護。

▲陳時中見證扶輪社捐贈口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中見證扶輪社捐贈「扶輪飛躍2號視力保健巡迴醫療車」給聖馬爾定醫院 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣18鄉鎮中，有12鄉鎮為「全民健康保險牙科醫療資源不足地區｣，全縣僅5鄉鎮有眼科，同為牙醫師的阿中部長，也相當關心嘉義縣牙科及眼科醫療資源缺乏問題，特地前來嘉義縣參與見證捐贈儀式。

▲陳時中見證扶輪社捐贈口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中談及任牙醫師時設備的不齊全 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁感謝由桃園永晴扶輪社社長邱士銘、桃園扶輪社社長陳國賢發起捐贈，分別捐贈「扶輪飛躍5號口腔保健醫療專車」、「扶輪飛躍2號視力保健巡迴醫療車」，提供嘉義縣政府及捐贈聖馬爾定醫院使用，此外，扶輪社也針對縣府致力在2025年將C型肝炎完治相關檢驗費用給予諸多支持。

▲陳時中見證扶輪社捐贈口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲「扶輪飛躍2號視力保健巡迴醫療車」 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，未來兩輛醫療專用車，分別由天主教聖馬爾定醫院，在嘉義縣偏鄉提供視力巡迴醫療使用，衛生局將結合牙醫師公會，讓「扶輪飛躍5號口腔保健醫療專車」深入校園、社區偏遠部落，照顧鄉親口腔、視力的健康。

在醫療車上查看設備後，陳時中回憶起過去進行巡迴醫療時，因設備不足相當克難，他說，現今醫療車上的設備已媲美診所內的完善設備，感謝扶輪社及牙醫師熱心提供設備與醫療資源，在眾人努力下才能有這麼好的設備，為醫療資源不足的鄉鎮看診。

陳時中現場也被問及，是否仍會留在嘉義欣賞日環食，陳時中笑稱，21日已排有行程，特地在今天（20日）提前來欣賞太陽，翁章梁在一旁玩笑補充，阿中部長今天先來欣賞「豔陽」；儘管明日無法前來，阿中部長仍大力邀請全台民眾前來嘉義欣賞錯過要再等上195年的日環食，「在嘉義看的角度最好」，陳時中也稱讚翁章梁近來的創意行銷廣告，讓全台的民眾都知道要「來嘉」欣賞日環食！

衛生局代理局長趙紋華指出，口腔及視力保健，相較於其他身體健康問題較容易被忽略，而眼科、牙科醫療的不足，更是嘉義縣行動醫療努力的方向，未來牙醫師公會也將和衛生局，深入村里、校園彌補偏鄉眼科及牙科資源的不足，積極照護縣民口腔、視力的健康，讓行動醫療的服務更周延完善造福縣民。

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