國安法制度設計有爭議　港人憂「北京利劍」影響司法獨立

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北20日電

中國官媒新華社20日公布香港國安法草案主要內容，港媒引述立法會議員楊岳橋形容， 北京將其權力，猶如一把利劍直接插入香港的司法和行政機關內，影響司法獨立。

香港國安法草案中，引發外界爭議的，包括：審理國安案件的法官由行政長官（特首）指定；將要成立的 「香港維護國家安全委員會」由北京中央指派「國家安全事務顧問」，提供諮詢意見；北京可在特定情況下對危害國安案件行使管轄權等。

綜合星島日報及香港電台報導，公民黨黨魁、立法 會議員楊岳橋批評，由特首揀選法官，在香港前所未見 ，與司法獨立相違背，揀選也沒有判斷標準，如果法官的裁決得不到行政機關認可，是否會被撤換也是未知數 。

▲香港立法會。（圖／路透社）

他並質疑，由港府成立的國安委擁有極大權力，但不知是否受立法會監督；北京中央委派的顧問則可能扮演「太上皇」的角色。 香港大律師公會副主席葉巧琦說，如果律政司處理 國安案件的部門需要向「國家安全事務顧問」徵詢意見 或接受提點，擔憂律政司既有的司法獨立刑事檢控程序和準則會受到影響。

至於北京中央在「特定情形」下可以對「極少數」 危害國家安全案件行使管轄權，葉巧琦擔心，此說法並 不清晰，也未說明所謂「管轄權」是否包括執法權。她並質疑未來北京的「駐港國安公署」是否受香港法律規管。

她也批評，由行政長官指派法官負責處理危害國家安全案件，對香港的司法獨立破壞相當大，等同是「人治」，破壞了一直以來行之有效、由終審法院首席法官指派法官審理的制度。

不過，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，涉及國家安全的罪行很多都與國防和外交有關，這並非香港自治範圍的事務。他相信，香港國安委內設立的「國家安全事務顧問」會在國防和外交方面提供資料和意見 ，而律政司作決定時不會受外界干擾，他不認為此顧問是北京來的「太上皇」。（編輯：張淑伶）

▲香港遊行。（圖／路透社）

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