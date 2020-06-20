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北京可設「駐港國安公署」！　港版《國安法》草案內容曝光

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▲▼全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

▲全國人大審議國安法，引起香港居民不安。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

大陸起草的港版《國安法》內容20日曝光，不但明訂了4類危害國安的罪行，還直接點出北京要在香港設立「維護國家安全公署」，對當地的國安情勢進行研究、分析、建議，並依法辦理「危害國家安全」的犯罪事件，因此「駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是中央全面管治權的重要體現。」

中國全國人民代表大會常務委員會今天(20日) 閉幕，會議首次審議備受關注的「港區國安法」（又稱「港版國安法」），預料草案最快在6月底或7月初召開特別會議表決。

草案第三章也明確規定了分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為的具體構成和相應刑事責任。

港版《國安法》草案內容有6章，分別為總則、香港特區維護國安的職責與機構、罪行與處罰、案件管轄與法律適用及程序、明訂中央政府將在香港設立駐港「國安公署」等內容。

草案內容如下：

（一） 明確規定中央人民政府對有關國家安全事務的根本責任和香港特別行政區維護國家安全的憲制責任。

（1）中央人民政府對香港特別行政區有關的國家安全事務負有根本責任。香港特別行政區負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責。香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

（2）維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。在香港特別行政區的任何機構、組織和個人都應當遵守本法和香港特別行政區有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國家安全的活動。香港特別行政區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

（3）香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法，完善相關法律。

（4）香港特別行政區執法、司法機關應當切實執行本法和香港特別行政區現行法律有關防範、制止和懲治危害國家安全行為的規定，有效維護國家安全。

（5）香港特別行政區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強監督和管理。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

（二） 明確規定香港特別行政區維護國家安全應當遵循的重要法治原則。

（1）香港特別行政區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特別行政區居民根據香港特別行政區基本法和《公民權利和政治權利國際公約》《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。

（2）防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。法律規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑；法律沒有規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪。保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權和其他訴訟權利。任何人已經司法程序被最終確定有罪或者宣告無罪的，不得就同一行為再予審判或者懲罰。

（三）明確規定香港特別行政區建立健全維護國家安全的相關機構及其職責。

（1）香港特別行政區設立維護國家安全委員會，負責香港特別行政區維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任，並接受中央人民政府的監督和問責。

（2）香港特別行政區維護國家安全委員會由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任。香港特別行政區維護國家安全委員會下設秘書處，由秘書長領導。秘書長由行政長官（特首）提名，報中央人民政府任命。

（3）香港特別行政區維護國家安全委員會的職責為：分析研判香港特別行政區維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港特別行政區維護國家安全政策；推進香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調香港特別行政區維護國家安全的重點工作和重大行動。

（4）香港特別行政區維護國家安全委員會設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派，就香港特別行政區維護國家安全委員會履行職責相關事務提供咨詢意見。

（5）香港特別行政區政府警務處設立維護國家安全的部門，配備執法力量。

（6）香港特別行政區政府律政司設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。

▲▼林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

（四） 明確規定四類危害國家安全的罪行和處罰。

草案第三章「罪行和處罰」分6節，對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，其他處罰規定以及效力範圍，作出明確規定。區分不同情形，分別規定四類犯罪行為的刑罰。

（五）明確規定案件管轄、法律適用和程序。

（1）除特定情形外，香港特別行政區對本法規定的犯罪案件行使管轄權。

（2）香港特別行政區管轄危害國家安全犯罪案件的立案偵查、檢控、審判和刑罰的執行等訴訟程序事宜，適用本法和香港特別行政區本地法律。香港特別行政區管轄的危害國家安全犯罪案件的審判循公訴程序進行。

（3）香港特別行政區政府警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取香港特別行政區現行法律准予警方等執法部門在調查嚴重犯罪案件時採取的各種措施，以及本法規定的有關職權和措施。

（4）香港特別行政區行政長官應當從現任或者符合資格的前任裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官以及終審法院法官中指定若干名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官，負責處理危害國家安全犯罪案件。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

（六） 明確規定中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構。

（1）中央人民政府在香港特別行政區設立維護國家安全公署。中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署依法履行維護國家安全職責，行使相關權力。

（2）駐港國家安全公署的職責為：分析研判香港特別行政區維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報信息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。

（3）駐港國家安全公署應當嚴格依法履行職責，依法接受監督，不得侵害任何個人和組織的合法權益。駐港國家安全公署人員除須遵守全國性法律外，還應當遵守香港特別行政區法律。

（4）駐港國家安全公署應當與香港特別行政區維護國家安全委員會建立協調機制，監督、指導香港特別行政區維護國家安全工作。駐港國家安全公署的工作部門與香港特別行政區維護國家安全的執法、司法機關建立協作機制，加強信息共享和行動配合。

（七） 草案還對駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下的案件管轄和程序作出了明確規定。

需要說明的是，駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，是中央全面管治權的重要體現，有利於支持和加強香港特別行政區維護國家安全執法工作和司法工作，有利於避免可能出現或者導致出現香港特別行政區基本法第十八條第四款規定的緊急狀態情形。

草案在附則中規定：香港特別行政區本地法律與本法不一致的，適用本法規定；本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。

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